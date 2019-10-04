Опять митинги. Члены Федерации профсоюзов выйдут на акцию протеста

Члены Федерации профсоюзов не согласны с принятым парламентом во втором чтении законопроектом «О профессиональных союзах» и выйдут на митинг. Об этом сообщает ФПК.

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По ее данным, акция протеста пройдет у здания Дома союзов в понедельник, 7 октября, во Всемирный день действий за достойный труд.

Напомним, документ вызвал очень много нареканий и разделил депутатский корпус на два лагеря. Разработчиков обвинили в лоббировании и необоснованных нападках на членов Федерации профсоюзов Кыргызстана.

Сами профсоюзы требовали доработать документ и подчеркивали, что законопроект противоречит конвенциям международной охраны труда «О свободе объединения и защите права на объединение в профсоюзы», «О применении принципов права на объединение в профсоюзы и ведение коллективных переговоров», «О трехсторонних консультациях для содействия применению международных трудовых норм», Конституции и Трудовому кодексу.