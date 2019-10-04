Убийство 14-летней девочки в Кемине. Задержанного водворили в СИЗО на два месяца

Подозреваемого в убийстве 14-летней девочки в Кеминском районе водворили в СИЗО-1. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

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Уточняется, что мужчину взяли под стражу на два месяца.

«Подозреваемый, с его слов, ранее судим за грабеж и кражи. Решение принято Токмакским городским судом», — сообщили редакции.

Напомним, в Кеминском районе 20 сентября пропала 14-летняя девочка, ее тело нашли в заброшенном доме спустя двое суток. Выяснилось, что ребенка жестоко убил 20-летний житель села Кашкелен К.А. По предварительным данным, он пытался изнасиловать несовершеннолетнюю, а когда та стала сопротивляться, избил до смерти.