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Общество

5 октября: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1Иссык-Кульская область

  • 9.00-17.00 — города Каракол (частично), Балыкчи (улицы Западная, Южная, пансионаты);
  • 7.00-12.00 — село Тюп, Шаты, Талды-Суу, Кен-Суу, Сары-Добо, Бирлик, Кош-Добо, Долон, Сары-Тологой, Мин-Булак, Арал, Тасма, Тогузбай, Токтоян, Сан-Таш, Корумду, Кочу, Николаевка;
  • 13.00-18.00 — село Михайловка, Дача, Курбу, Ысык-Куль, Сары-Булун, Ынтымак, Липенка, Богатыровка, Ичке-Булун, Кытай, Кой-Сары, Чолпон, Жылдыз, Тепке, Орлиное, Отрадное, Шапак, Каракол, Тегизчил, Кара-Жал, Жаны-Арык (частично), Боз-Булун.

2Баткенская область

  • 8.00-17.00 — город Кызыл-Кия (улицы Комсомольская, Кулатова, Кувасайская, Новая, Привокзальная, Советская, Спортивная, Хрипченко).
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