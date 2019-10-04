Памятные монеты, посвященные пятилетию ЕАЭС, выпустили в странах союза

Национальные (центральные) банки стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выпустили памятные серебряные монеты, посвященные пятилетию организации. Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК.

В основе художественных образов монет лежит идея исторической общности и вековых традиций дружбы и добрососедства евразийских народов, значимости евразийской экономической интеграции, создающей для стран союза новые возможности для экономического роста и развития.

Монеты официально представили в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета 1 октября в Ереване.