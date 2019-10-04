Хочется поговорить с мэром? В муниципалитете рассказали, как записаться на прием

Горожане могут напрямую обратиться с вопросами и жалобами к руководству мэрии Бишкека. В пресс-службе муниципалитета рассказали, как можно попасть на личный прием к мэру и его заместителям.

Нужно позвонить по следующим телефонам:

к мэру Бишкека Азизу Суракматову — 0312610705;

к первому вице-мэру Алмазу Бакетаеву — 0312625826;

к вице-мэру по социальной политике Татьяне Кузнецовой — 0312613680;

к вице-мэру, курирующему вопросы транспорта и земельной политики, Азизу Алымкулову — 0312613680;

к вице-мэру, курирующему ЖКХ, Рыспеку Сарпашову — 0312613683;

к вице-мэру, курирующему вопросы архитектуры и строительства, Уланбеку Азыгалиеву — 031297 9195.

Кроме того, с вопросами, жалобами или заявками можно обращаться по коротким номерам: 1840, 1850; фото- и видеофакты направлять на основной WhatsApp-канал мэрии Бишкека: 0554182185.