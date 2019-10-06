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Общество

Неделя-24. Застрявшее в суде дело Текебаева и протесты против школьных поборов

Фото 24.kg. Омурбек Текебаев (второй справа) и Дуйшенкул Чотонов (первый справа) в Первомайском районном суде

В Первомайском районном суде Бишкека начали пересмотр уголовного дела лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Первые несколько свидетелей заявили о невиновности Дуйшенкула Чотонова, представив доказательства, что 13 мая 2010 года он вылетел в Ош по решению временного правительства.

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Пересмотр дела Текебаева — Чотонова. Что происходит в суде. Коротко
Ранее главные свидетели обвинения — Леонид Маевский и Алексей Модин — рассказывали, что именно 13 мая 2010 года в комплексе «Супара» встречались в неформальной обстановке с подсудимыми и те требовали у них $1 миллион за контрольный пакет ЗАО «Альфа Телеком».

Именно на основании их заявления и показаний Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

21 августа Верховный суд направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 29 августа их отпустили под домашний арест.

В Кыргызстане вновь возобновились споры по школьным поборам. Родители вышли на митинг к «Белому дому». Правда, провести его им не дали милиционеры, однако участники акции передали свои требования в правительство.

«Конституция гарантирует бесплатное образование. Мы требуем, чтобы в приказ внесли полный запрет на любые сборы с родителей», — заявила организатор акции председатель ОО «Кыргызстан аялдары» Замира Мамбетова.

Очередное громкое уголовное дело начала Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями. Оно касается вывода в офшорные компании $5 миллионов из ОАО «Международный аэропорт «Манас» в 2014 году. Следствие установило, что лица, занимавшие ответственные руководящие должности в ОАО, заключили заведомо невыгодный договор на приобретение 100 процентов акций практически обанкротившегося и убыточного на тот период ЗАО «Топливный центр». Пока задержали бывшего начальника юридического отдела ОАО «МАМ».

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Мэр о коррупции, а люди — о его работе

Фото пресс-службы мэрии. Мэр Бишкека Азиз Суракматов

Антикоррупционная служба ГКНБ задержала очередного чиновника мэрии. Его подозревают в получении 2 миллионов сомов за незаконное предоставление участка. В августе арестовали другого сотрудника муниципалитета. Он незаконно продал восемь квартир. Говорит ли это о начале грандиозной чистки в рядах мэрии или же о расцвете в них коррупции? Об этом в интервью 24.kg с мэром Азизом Суракматовым.

Кто такой мэр? Пожалуй, самым распространенным ответом будет «хозяин города». Однако сложно представить картину, что хороший хозяин, видя проблему в своем доме, не решает ее, а ищет виновных. У мэрии Бишкека такое случается часто. Подробнее в материале «Дети играют у открытого люка. Мэрия проводит фотосессию и шлет отписки».

Рискованное жилье

Фото 24.kg. Строительство дома застыло на восьмом этаже

Когда рядом с участком Бакыта (имя изменено) начали строить многоэтажный дом, хозяин фирмы предложил ему обменять надел на квадратные метры. Взвесив все за и против на семейном совете, он согласился. И жалеет об этом до сих пор. Многоэтажка застыла на уровне восьмого этажа, и строительство уже вряд ли будет возобновлено. Подробнее о ситуации с такими дольщиками в материале Марии Орловой «История обманутого дольщика. Как отдать участок под квартиру и остаться на улице».

Бесплатное образование, за которое надо платить

С начала нового учебного года прошел месяц, и вновь остро встала проблема школьных поборов. Родители жалуются в социальных сетях, присылают сообщения в СМИ, выходят на митинги. Но ситуация не меняется многие годы. Об этом в материале «Поборы в школах. Как Министерство образования устранилось от проблемы».

Мастер сражений на черно-белых полях

Фото из архива Азиза Умарбекова. Серебряный призер чемпионата Азии среди сеньоров, тренер по шахматам Азиз Умарбеков

Азиз Умарбеков — один из ведущих шахматных тренеров Кыргызстана. Воспитал чемпионов республики, призера чемпионатов Азии и мира. Недавно выиграл серебро на ЧА среди сеньоров, показав, что и сам в отличной спортивной форме. О талантливых подопечных и соперничестве с легендарными гроссмейстерами 50-летний бишкекчанин рассказал в интервью 24.kg.

Врачей ведут к сертификации

В Минздраве признают: профессиональный уровень знаний и навыков медработников в Кыргызстане слабый, ответственности в случае оказания некачественной медицинской помощи нет. Что делать, чиновники вроде знают и даже готовы перенимать опыт соседей. Но получится ли это в наших реалиях? Об этом в материале Анастасии Бенгард «Сертификация медиков. Кто сдаст независимый экзамен».

Красота Кыргызстана в фото и видео читателей

Фото Динары Акынбаевой. Радуга над Чон-Кемином

Сегодня мы отправимся в одну из самых высокогорных областей Кыргызстана — Нарынскую. Летом многие побывали там, особой популярностью пользуется озеро Сон-Куль. Подробнее в подборке фотографий «Мгновения жизни. Радуга над Чон-Кемином и летний Сон-Куль».

Как не выглядеть в городе колхозником

Смена места жительства, выход из зоны комфорта — всегда стресс, к которому зачастую добавляются конфузные ситуации. Кто-то сложнее переживает разлуку с родными, а кому-то не сразу удается адаптироваться к новой среде и образу жизни. Особенно трудно тем, кто переехал из села в город. Гештальт-терапевт Канышай Аджиева рассказала 24.kg, как быстрее влиться в городскую жизнь.

О тех, кому правила не писаны

Фото читателя 24.kg. Парковка на пешеходном переходе, улица Ибраимова у площади Победы

Жители Бишкека и других городов республики по мере сил продолжают борьбу с нерадивыми автолюбителями, которым плевать на все правила. Читатели постоянно присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg видеоролики и фотографии с нарушителями правил парковки. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Чудаки парковки».

Сколько денег «съедают» продукты

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Однако зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитывать еженедельно среднюю потребительскую корзину для города. Подробнее в нашем проекте «Продуктовая корзина».
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