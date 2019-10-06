Афиша Бишкека на неделю: выставки, концерты, кинопоказ

21 сентября — 21 ноября. Выставка экзотических бабочек

Представлено более 50 видов бабочек, некоторые экземпляры величиной 30 сантиметров. Сможете увидеть полный цикл жизни бабочек — от появления из кокона до первого взмаха крыльев.

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ТРЦ VEFA.

15 сентября — 15 октября. Выставка-ярмарка цветов и меда

Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.

Площадь Победы, 9.00-18.30.

1-15 октября. Персональная выставка Табылды Коомбаева

Более 40 живописных работ, выполненных в технике пастели.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.

4-9 октября. Выставка-продажа

Работы выполнены в технике акварельной живописи, живописи пастелью и графике. Их можно будет не только увидеть, но и купить.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.

4-20 октября. Выставка Абдысадыра Турусбекова

Ключевая тема картин художника — изображение уникального, неповторимого мировоззрения через особый художественный стиль. В картинах Абдысадыра Турусбекова четко видны «условности эпохи».

Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева.

5-11 октября. Второй фестиваль польских фильмов «Висла»

В день открытия будет показан фильм «Камердинер» режиссера Филипа Байона. Всю программу можно посмотреть на сайте фестиваля.

Дом кино.

8 октября. Лекция «Сила духа, дух нации»

Когда мы слышим в свой адрес вопрос: «А хватит ли у тебя духу на то или другое?..», задумываемся ли мы: а что же это такое? А если говорить о нации, то как формируется дух нации? Об этом узнаете на следующей лекции кыргызоведения.

Образовательный центр «Бакдөөлөт», 18.30.

9 октября. Концерт The Hatters (Россия)

The Hatters — российская джипси-фолк-рок-группа, основанная в 2016 году в Санкт-Петербурге.

Услышите хиты, а также новые композиции нового альбома Forte & Piano.

Клуб Promzona.Space, 21.00.

9 октября. Выступление группы Vader (Польша)

Группа Vader — легенда польской тяжелой сцены. Дэт/треш-метал-титаны c 35-летней историей в сопровождении соотечественников Thy Disease впервые выступят в Бишкеке.

Клуб «Ретро-Метро», 19.00.

10 октября. Литературные чтения

Литературные чтения ставят своей целью приобщение детей и взрослых к интересному интеллектуальному чтению литературных произведений современных авторов Кыргызстана.

В программе будут представлены книги «Сказки олененка Эрдене» Назиры Джуман и «Сказки об иероглифах» Галины Воробьевой.

Кафе La Maison Du Voyageur, 18.30.

10 октября. Концерт «Реквием Моцарта»

Прозвучит «Реквием» в исполнении немецкого молодежного хора The Osnabrück Youth Choir при участии президентского камерного оркестра «Манас». Художественный руководитель и дирижер — народный артист КР Эрнис Асаналиев.



Мультимедийный центр HANGAR, 17.00 и 20.00.

11 октября. Кинопоказ «Возрождение легенды: мастера и инструменты»

Вы сможете прикоснуться к живой истории нашего народа и увидеть, как изготавливаются уникальные инструменты, звучание которых дошло до нас через тысячелетия.

«Асанбай-центр», 19.00.

11 октября. Тренинг «Окно возможностей: развитие головного мозга ребенка»

Существуют миллиарды нейронов, которые еще не активированы и потенциально могут стать частью любого будущего процесса мозга. Задача дошкольного развития — раскрыть этот потенциал.

Evergreen Academy, 17.00.

12 октября. Республиканский чемпионат по робоспорту «Технолэнд»

На соревнованиях соберутся робототехники из всего Кыргызстана для определения чемпиона. Лучшие представят республику на центральноазиатских турнирах. В программе мастер-классы, развлекательное шоу для детей. Ожидаются участники и судьи из Казахстана.

ТРЦ «Дордой Плаза».