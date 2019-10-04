Новая зеленая зона отдыха появилась в микрорайоне «Джал»

Мэрия Бишкека завершила благоустройство еще одного общественного пространства — зеленой зоны в столичном микрорайоне «Джал». Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, зеленый пояс появился на пересечении улиц Тыналиева и Масалиева.

В зоне отдыха разбили цветник. Композицию составили по мотивам романа Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». Тема выбрана неслучайно — на стену ближайшей многоэтажки столичная арт-группа DOXA ранее нанесла портрет великого писателя.

На участке засеяли газон, а откосы сотрудники Бишкекзеленхоза выложили камнями.

Озеленили муниципальные службы и участок с другой стороны улицы Масалиева — на пересечении с Садырбаева.

Цветник составлен из 40 тысяч цветов. Здесь планируют создать групповые цветочные композиции в стиле альпийской горки с большими камнями и многолетними цветами. По инициативе акима Ленинского района Токтосуна Султанова высадили 26 крупномерных деревьев липы и катальпы. Остальные деревья и кустарники высадят в середине октября.

В мэрии отметили, что участок много лет пустовал и был неухоженным.