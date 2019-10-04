Цифра дня. 146 тысяч налогоплательщиков сдали отчеты в электронном виде

В Кыргызстане с начала 2019 года 146 тысяч 71 налогоплательщик сдал отчеты в электронном виде. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

По ее данным, по сравнению с 2018-м показатель вырос на 44 тысячи 360 налогоплательщиков. При этом 136 тысяч 58 сдали отчеты с простой электронной подписью, 3 тысячи 357 — с применением квалифицированной электронной подписи, используя электронный сервис ГНС «Кабинет налогоплательщика». Через операторов сервиса налоговую отчетность сдали 6 тысяч 656 налогоплательщиков.

«Сдача налоговой отчетности через «Кабинет налогоплательщика» удобна тем, что сокращает ее время, позволяет приобретать электронный патент и пользоваться другими электронными услугами ГНС», — отметили в ведомстве.