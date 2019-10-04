Афиша Бишкека на выходные: премьера спектакля, концерты, кинофестиваль

Театры
5, 6 октября. Мелодрама «Нежность Натахи»
Женщина по имени Натаха едет на любимую дачу, где она проводит лучшие моменты жизни, прячется в тишине и пишет стихи. В поезде она встречает первую школьную любовь, одноклассника Коляна, который до сих пор живет в ее сердце.
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.30.
Акции, концерты, фестивали, кино
5 октября. Акция «Поэтический маршрут»
В рамках акции «Поэтический маршрут» участники молодежного «Gala Театра» под руководством заслуженной артистки КР Галины Кетовой прочтут сонеты итальянского поэта Франческо Петрарки в троллейбусах маршрутов № 4, 11 и 17. Регистрация по телефону 0550780653.
Сбор на остановке «Цирк», 14.00.
5 октября. Спектакль балета Todes «И приснится же такое...» (Москва)
Вас ждет феерия из тонкой профессиональной работы артистов, необычных эффектных костюмов, прекрасной музыки и великолепного светового шоу. Вместе с героями спектакля вы пройдете через мечты и сны, побываете в различных странах и эпохах, ощутив их тонкую романтическую душу, испытаете фейерверк великолепных чувств и эмоций.
Государственная филармония имени Т.Сатылганова, 18.30.
5 октября. Презентация документального фильма «Возвращение из будущего»
Продюсер и режиссер фильма Штефан Русу около четырех лет исследует архитектуру Бишкека в рамках проекта Insular Modernities, включающий серию документальных фильмов о модернистской архитектуре среднеазиатского контекста (Алматы, Ташкент, Душанбе и других).
Кинозал Дома-музея имени М.В.Фрунзе, 13.00.
5-11 октября. Второй фестиваль польских фильмов «Висла»
В день открытия будет показан фильм «Камердинер» режиссера Филипа Байона. Всю программу можно посмотреть на сайте фестиваля.
Дом кино, 19.00 (открытие).
5-6 октября. Традиционные игры
Вы можете поиграть в такие игры, как удар по ведру, перетягивание каната и палки, альчики и борьба на руках.
Этнокомплекс «Супара», 16.00.
5, 6 октября. Органный концерт Евгения Авраменко (Москва)
В программе произведения Иоганна Себастьяна Баха, Томазо Альбинони, Марселя Дюпре, Ханса-Андре Штамма, Луи Джеймса Альфреда Лефебюр-Вели и других композиторов.
Государственная филармония имени Т.Сатылганова (Малый зал), 17.00.
5, 6 октября. Выставка собак
Вас ждут две интернациональные выставки «Кубок Ала-Тоо-1» и «Кубок Ала-Тоо-2». Экспертами выступят Георгий Христозов (Болгария) и Рамуне Казлаускайте (Литва).
Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта.
6 октября. Фотоохота «Жизненная геометрия»
Если у вас есть камера и вы любите фотографировать, приходите на конкурс. Вы получите новый опыт и интересные знакомства, а также призы. Регистрация по телефону 0555705704.
Сбор возле кофейни «ЧуйKoff», 13.00.
6 октября. Игра КВН Лиги «Ала-Тоо»
В 1/4 финала встретятся две команды из Казахстана, две из Бишкека и команда из Джалал-Абада.
Государственная филармония имени Т.Сатылганова, 18.00.
27 сентября — 20 октября. Цирк «Сокровища Египта и нубийские львы»
В программе гимнасты на вертикальных мачтах, жонглеры, акробаты, колоритный шоу-балет, воздушные гимнасты. Для самых маленьких зрителей будут выступать медведи, ламы, обезьянки, собачки. Вас ждет незабываемое выступление нубийских львов и азиатского тигра.
Кыргызский государственный цирк имени А.Изибаева.
12 октября. Республиканский чемпионат по робоспорту «Технолэнд»
На соревнованиях соберутся робототехники со всего Кыргызстана для определения чемпиона. Лучшие представят Кыргызстан на центральноазиатских турнирах. В программе мастер-классы, развлекательное шоу для детей. Ожидаются участники и судьи из Казахстана.
ТРЦ «Дордой Плаза».
Выставки, ярмарки
21 сентября — 21 ноября. Выставка экзотических бабочек
Представлено более 50 видов бабочек, некоторые экземпляры величиной в 30 сантиметров. Сможете увидеть полный цикл жизни бабочек — от появления из кокона до первого взмаха крыльев.
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ТРЦ VEFA.
15 сентября — 15 октября. Выставка-ярмарка цветов и меда
Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.
Площадь Победы, 9.00-18.30.
1-6 октября. Выставка-ярмарка «Цветочный калейдоскоп»
Будут представлены узамбарские фиалки, которые удивят многообразием расцветок и сортов. На выставке вы сможете увидеть интересные декоративно-лиственные растения, кактусы и суккуленты, как распространенные, так и редкие.
Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 10.00-19.00.
1-15 октября. Персональная выставка Табылды Коомбаева
Более 40 живописных работ, выполненных в технике «пастель».
Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.
4-9 октября. Выставка-продажа
Работы выполнены в технике акварельной живописи, живописи пастелью и графике. Их можно будет не только увидеть, но и купить.
Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.
4-20 октября. Выставка Абдысадыра Турусбекова
Ключевая тема картин художника — изображение уникального, неповторимого мировоззрения через особый художественный стиль. В картинах Турусбекова Абдысадыра четко видны «условности эпохи».
Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева.
Для детей
5 октября. Практическая лекция для детей об искусстве
На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.
Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.
6 октября. Мастер-класс «Пластилиновый аквариум»
В рамках акции «Уикенд в музее» состоится мастер-класс с пластилином для детей от четырех лет и старше. Преподаватель — Николай Жестовский. Запись по телефону 0312664959.
Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева, 12.00.
6 октября. Спектакли «Веселый светофор» и «Ишенимдүү дос»
«Веселый светофор» — это поучительная история о Правилах дорожного движения. Какими бывают дорожные знаки и что они обозначают, расскажет веселый светофор.
«Ишенимдүү дос» — история о собаке Акжолтое. Ее встречи с медведем, лисой, зайцем и вороной не стали столь желанными, как с человеком.
Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00, 12.00.