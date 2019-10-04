Афиша Бишкека на выходные: премьера спектакля, концерты, кинофестиваль

Театры

5, 6 октября. Мелодрама «Нежность Натахи»

Женщина по имени Натаха едет на любимую дачу, где она проводит лучшие моменты жизни, прячется в тишине и пишет стихи. В поезде она встречает первую школьную любовь, одноклассника Коляна, который до сих пор живет в ее сердце.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.30.

Акции, концерты, фестивали, кино

5 октября. Акция «Поэтический маршрут»

В рамках акции «Поэтический маршрут» участники молодежного «Gala Театра» под руководством заслуженной артистки КР Галины Кетовой прочтут сонеты итальянского поэта Франческо Петрарки в троллейбусах маршрутов № 4, 11 и 17. Регистрация по телефону 0550780653.

Сбор на остановке «Цирк», 14.00.

5 октября. Спектакль балета Todes «И приснится же такое...» (Москва)

Вас ждет феерия из тонкой профессиональной работы артистов, необычных эффектных костюмов, прекрасной музыки и великолепного светового шоу. Вместе с героями спектакля вы пройдете через мечты и сны, побываете в различных странах и эпохах, ощутив их тонкую романтическую душу, испытаете фейерверк великолепных чувств и эмоций.

Государственная филармония имени Т.Сатылганова, 18.30.

5 октября. Презентация документального фильма «Возвращение из будущего»

Продюсер и режиссер фильма Штефан Русу около четырех лет исследует архитектуру Бишкека в рамках проекта Insular Modernities, включающий серию документальных фильмов о модернистской архитектуре среднеазиатского контекста (Алматы, Ташкент, Душанбе и других).

Кинозал Дома-музея имени М.В.Фрунзе, 13.00.

5-11 октября. Второй фестиваль польских фильмов «Висла»

В день открытия будет показан фильм «Камердинер» режиссера Филипа Байона. Всю программу можно посмотреть на сайте фестиваля.

Дом кино, 19.00 (открытие).

5-6 октября. Традиционные игры

Вы можете поиграть в такие игры, как удар по ведру, перетягивание каната и палки, альчики и борьба на руках.



Этнокомплекс «Супара», 16.00.

5, 6 октября. Органный концерт Евгения Авраменко (Москва)

В программе произведения Иоганна Себастьяна Баха, Томазо Альбинони, Марселя Дюпре, Ханса-Андре Штамма, Луи Джеймса Альфреда Лефебюр-Вели и других композиторов.

Государственная филармония имени Т.Сатылганова (Малый зал), 17.00.

5, 6 октября. Выставка собак

Вас ждут две интернациональные выставки «Кубок Ала-Тоо-1» и «Кубок Ала-Тоо-2». Экспертами выступят Георгий Христозов (Болгария) и Рамуне Казлаускайте (Литва).

Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта.



6 октября. Фотоохота «Жизненная геометрия»

Если у вас есть камера и вы любите фотографировать, приходите на конкурс. Вы получите новый опыт и интересные знакомства, а также призы. Регистрация по телефону 0555705704.

Сбор возле кофейни «ЧуйKoff», 13.00.

6 октября. Игра КВН Лиги «Ала-Тоо»

В 1/4 финала встретятся две команды из Казахстана, две из Бишкека и команда из Джалал-Абада.

Государственная филармония имени Т.Сатылганова, 18.00.

27 сентября — 20 октября. Цирк «Сокровища Египта и нубийские львы»

В программе гимнасты на вертикальных мачтах, жонглеры, акробаты, колоритный шоу-балет, воздушные гимнасты. Для самых маленьких зрителей будут выступать медведи, ламы, обезьянки, собачки. Вас ждет незабываемое выступление нубийских львов и азиатского тигра.

Кыргызский государственный цирк имени А.Изибаева.

12 октября. Республиканский чемпионат по робоспорту «Технолэнд»

На соревнованиях соберутся робототехники со всего Кыргызстана для определения чемпиона. Лучшие представят Кыргызстан на центральноазиатских турнирах. В программе мастер-классы, развлекательное шоу для детей. Ожидаются участники и судьи из Казахстана.

ТРЦ «Дордой Плаза».

Выставки, ярмарки

21 сентября — 21 ноября. Выставка экзотических бабочек

Представлено более 50 видов бабочек, некоторые экземпляры величиной в 30 сантиметров. Сможете увидеть полный цикл жизни бабочек — от появления из кокона до первого взмаха крыльев.

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ТРЦ VEFA.

15 сентября — 15 октября. Выставка-ярмарка цветов и меда

Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.

Площадь Победы, 9.00-18.30.

1-6 октября. Выставка-ярмарка «Цветочный калейдоскоп»

Будут представлены узамбарские фиалки, которые удивят многообразием расцветок и сортов. На выставке вы сможете увидеть интересные декоративно-лиственные растения, кактусы и суккуленты, как распространенные, так и редкие.

Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 10.00-19.00.

1-15 октября. Персональная выставка Табылды Коомбаева

Более 40 живописных работ, выполненных в технике «пастель».

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.

4-9 октября. Выставка-продажа

Работы выполнены в технике акварельной живописи, живописи пастелью и графике. Их можно будет не только увидеть, но и купить.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.

4-20 октября. Выставка Абдысадыра Турусбекова

Ключевая тема картин художника — изображение уникального, неповторимого мировоззрения через особый художественный стиль. В картинах Турусбекова Абдысадыра четко видны «условности эпохи».

Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева.

Для детей

5 октября. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.

6 октября. Мастер-класс «Пластилиновый аквариум»

В рамках акции «Уикенд в музее» состоится мастер-класс с пластилином для детей от четырех лет и старше. Преподаватель — Николай Жестовский. Запись по телефону 0312664959.

Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева, 12.00.

6 октября. Спектакли «Веселый светофор» и «Ишенимдүү дос»

«Веселый светофор» — это поучительная история о Правилах дорожного движения. Какими бывают дорожные знаки и что они обозначают, расскажет веселый светофор.

«Ишенимдүү дос» — история о собаке Акжолтое. Ее встречи с медведем, лисой, зайцем и вороной не стали столь желанными, как с человеком.

Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00, 12.00.