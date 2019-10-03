Премьерой откроет новый сезон Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова

Премьерой драмы «Нежность Натахи» 5 и 6 октября откроет новый сезон Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова.

Спектакль по произведению Николая Коляды поставил режиссер Нурлан Абдыкадыров.

Душевно одинокая, обиженная судьбой женщина по имени Натаха едет на любимую дачу, где проводит лучшие моменты жизни, прячется в тишине от жесткого мира и пишет стихи.

В поезде она встречает первую школьную любовь, одноклассника Коляна, который неожиданно исчез из ее жизни. Натаха раскрывает ему свою печальную жизнь, ожидая возрождения прежней любви со стороны Коляна.

Длительность спектакля 1 час 40 минут.

