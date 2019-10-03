В Бишкеке продолжают сносить незаконные объекты

Управление землепользования и строительства мэрии продолжает сносить незаконно установленные объекты и инвентаризацию муниципальных земельных участков. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, сотрудники управления демонтировали павильоны без разрешительных документов по улице Кулиева с восточной стороны Западного автовокзала и на улице Махатмы Ганди. Рынок «Баят» освободили от восьми стихийных павильонов. Снесли ограждения и металлические ворота, незаконно установленные на проезжей части по улице Купянской.

Перед сносом УЗС проводит разъяснительные беседы с горожанами и предпринимателями о соблюдении норм землепользования и строительства, правил торговли.

Два контейнера на улице Айни, 51, и в 12-м микрорайоне демонтировали добровольно.Владельцы убрали гаражи на улице Московской и Абдрахманова. Они находятся на земельном участке, предназначенном для строительства детского садика по адресу: Тыныстанова, 93. Демонтировали 4 из 15 гаражей. Работа продолжается.

Проконсультироваться по земельному вопросу можно каждый четверг с 09.00 до 12.00. Записаться на прием можно по телефонам: 0312975122, 0703633833, оставить запрос — по электронной почте uzs@meria.kg.