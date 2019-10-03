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Общество

4 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

  • 9.00-17.00 — улица Тоголока Молдо, 40/3;
  • 9.00-18.00 — 12-й микрорайон, 59;
  • 9.30-17.00 — 5-й микрорайон, 5, 10/1, 11, 11/1, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 27-30, 30а, 37, отрезки улиц Тимура Фрунзе, Циолковского;
  • 9.30-18.00 — отрезки проспектов Манаса, Жибек Жолу, улиц Керамической, Жумабека, Айдаралиева, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы 28-я линия, Ахунбаева);
  • 9.30-19.00 — жилмассивы «Рухий-Мурас» (южная сторона), «Ак-Тилек-3» (улицы Саадаева, Дзержинского);
  • 10.00-18.00 — жилмассивы «Кайынды», «Чалбай».

2Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — жилмассивы «Оскон-Ордо», «44 га», села Ленинское (улицы Сельсоветская, Набережная), Маевка (улицы Тулебердиева, Восточная, Больничная, Школьная), Таш-Добо (улица Средняя), Виноградное (улицы Токтогула, Парковая, Фрунзе), Восток (улицы 60 лет Киргизии, Спортивная, Ленина);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Комсомольское (улицы Западная, Раздольная), Манас (улицы Гагарина, Западная, Заводская, Зеленая, Комсомольская), Гавриловка (улицы Пушкина, Горького), Сокулук (улицы Фрунзе, Белинская, Новая, Мельничная, Молодежная, Труда, Северная, Бакыта);
  • 9.00-16.00 — села Военно-Антоновка (улицы Кирова, Красноармейская, Ала-Арчинская, Пионерская, Фрунзе, Советская, Токтогула, Полярная, Северная Ленина, Горького, Комсомольская, Западная, Степная, Крупская, Южная, Дружба, кварталы «А», «Г», «В»), Ново-Павловка (улица Деповская);

Московский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Садовое (улицы Комсомольская, Шевченко), Ан-Арык (улица Жоргалы), Беловодское (улицы Солнечная, Фрунзе, Луговая, Ленина, 40 лет ВЛКСМ, Юбилейная, Водоемная Горького, Матросова), Кыз-Моло (улица Школьная);

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Полтавка, Петропавловка;

Кантский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Киргшелк, Интернациональное (улицы Пушкина, Новая);
  • 8.00-12.00 — город Кант (улицы Центральная, Джакыпова, Белинского, Ванахуна, Строительная).

3Иссык-Кульская область

  • 7.00-12.00 — село Кичи-Орукту, Париж, Ой-Тал, Ой-Булак, Кутургу;
  • 13.00-18.00 — село Балбай, Курмонту, Ак-Булун, Кутургу, Фрунзе;
  • 9.00-17.00 — село Тюп, Сары-Камыш, Кереге-Таш, Теплоключенка.

4Ошская область

  • 8.00-17.00 — сельские управы 

    Куршаб, Башбулак, Каратай, город Ош (улицы Юнусова, Фучика, Космонавтов, Куренкеева, Орджоникидзе, Жаштар, Узгенская, Гулистанская, Хлопковая, Демократичная, Узгенская, 132, 134,136, села Кенеш, Орке, Соколок).
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