В вопросе родительских сборов много лицемерия и популизма

В Кыргызстане в вопросе родительских сборов в школах много лицемерия и популизма. Об этом на круглом столе сказал директор Фонда поддержки образовательных инициатив Александр Иванов.
Он отметил, что тема сборов появилась в конце 1990-х годов.
Он заметил, что в управленческой системе есть две проблемы — популизм и лицемерие.
«Человек, принимающий решение, может одномоментно сломать наработанное годами, чтобы немедленно угодить избирателям. Или когда наши чиновники говорят: мы запретим взносы, решим проблему, однако не дают денег на образование. В этой ситуации директора делают крайним. С одной стороны, от него требуют условий, а с другой — ничего не дают», — добавил эксперт.
«Закон приняли в 2014 году, но он пока не работает. Министерство образования поручило школам создать советы, однако сегодня во многих учебных заведениях советы и фонды действуют параллельно. Попечительские советы находятся внутри школы, и по закону все средства, ими привлекаемые, должны поступать на спецсчет в рамках единого казначейского счета. Соответственно, они становятся бюджетыми, и с ними надо работать, как с бюджетными: планировать, составлять смету и другое. Их создавали, чтобы траты стали прозрачными, но школы не хотят иметь дело с казначейством по разным причинам», — заключил Александр Иванов.