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Общество

В вопросе родительских сборов много лицемерия и популизма

В Кыргызстане в вопросе родительских сборов в школах много лицемерия и популизма. Об этом на круглом столе сказал директор Фонда поддержки образовательных инициатив Александр Иванов.

Он отметил, что тема сборов появилась в конце 1990-х годов.

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«Тогда был проект, когда все родители в стране платили ежемесячные взносы на содержание школ, и параллельно действовала система аренды учебников. Но ситуация изменилась в 2006-м, когда мы почувствовали, что в республике появились деньги и стали жить получше. Депутаты вызвали министра на ковер и сказали, сколько можно собирать, в бюджете есть деньги. Они спросили, сколько нужно средств? Министр к вопросу был не готов: 100 миллионов сомов на учебники, 100 миллионов сомов на ремонт, сказал. Деньги дали, схему соучастия родителей сломали», — рассказал Александр Иванов.

Он заметил, что в управленческой системе есть две проблемы — популизм и лицемерие.

«Человек, принимающий решение, может одномоментно сломать наработанное годами, чтобы немедленно угодить избирателям. Или когда наши чиновники говорят: мы запретим взносы, решим проблему, однако не дают денег на образование. В этой ситуации директора делают крайним. С одной стороны, от него требуют условий, а с другой — ничего не дают», — добавил эксперт.

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Он заявил, что в стране пилотируется проект по созданию в школах попечительских советов. В нем участвует около 300 учебных заведений. Советы являются выборным органом соуправления общеобразовательной организации без статуса юридического лица и действуют на основании устава общеобразовательной организации.

«Закон приняли в 2014 году, но он пока не работает. Министерство образования поручило школам создать советы, однако сегодня во многих учебных заведениях советы и фонды действуют параллельно. Попечительские советы находятся внутри школы, и по закону все средства, ими привлекаемые, должны поступать на спецсчет в рамках единого казначейского счета. Соответственно, они становятся бюджетыми, и с ними надо работать, как с бюджетными: планировать, составлять смету и другое. Их создавали, чтобы траты стали прозрачными, но школы не хотят иметь дело с казначейством по разным причинам», — заключил Александр Иванов.
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