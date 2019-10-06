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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 6 октября без осадков. Воздух прогреется до +24 градусов. День уменьшился до 11 часов 31 минуты.

Памятные даты

Всемирный день охраны мест обитаний

Фото Данияра Сатымбаева. Гора Ботвей, Иссык-Ата

Ежегодно 6 октября во всем мире отмечают День охраны мест обитаний — международный праздник, призванный привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля.

Этот праздник учрежден в 1979-м в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания.

Всемирный день охраны мест обитаний напоминает всему человечеству о том, что все мы являемся только частью природы, и всем, что имеем, мы обязаны именно ей, и направлен на привлечение внимания мировой общественности к губительному воздействию антропогенного фактора на окружающую среду.

Начал работу Instagram

«Инстаграм» (Instagrаm) — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями, позволяющее пользователям снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд социальных сетей.

Разработка приложения началась в Сан-Франциско, когда студенты Кевин Систром и Майкл Кригер решили переориентировать свой проект Burbn на мобильные фотографии. Instagrаm появился в магазине приложений App Store компании Apple 6 октября 2010 года.

Сейчас Instagram — одна из самых популярных соцсетей с миллиардом активных пользователей в месяц. Рекламный бизнес приложения приносит солидные доходы, а Instagram Stories составили достойную конкуренцию Snapchat.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный и общественный деятель Карике Абдраев

Родился 6 октября 1932 года в селе Корумду Иссык-Кульской области. Заслуженный работник промышленности Кыргызской Республики.

При его непосредственном участии возрождались инфраструктура и промышленность в Иссык-Кульской и Таласской областях. В частности, на Иссык-Куле построен ряд крупных промышленных предприятий, санаториев и пансионатов, велись строительство и модернизация Курпсайской и Токтогульской ГЭС и многих других народно-хозяйственных объектов промышленности, имеющих огромное значение для экономики республики.

В 1985-м указом Президиума Верховного Совета Киргизской ССР назначен министром местной промышленности. Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР трех созывов, депутатом Верховного Совета СССР XI созыва.

Умер 10 октября 2009 года.

Сегодня в Бишкеке состоится открытие мемориальной доски на доме, в котором проживал Карике Абдраев.

Куда сходить

Культура

  • в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;
  • на площади Победы проходит выставка-ярмарка цветов и меда;
  • Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева представляет выставку Абдысадыра Турусбекова;
  • Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова открыл новый сезон;

  • в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова пройдут концерт Евгения Авраменко (Москва) и игра КВН лиги «Ала-Тоо»;
  • в Доме кино стартовал фестиваль польских фильмов;
  • в манеже КГАФКиС проходит выставка собак;
  • Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева приглашает на представление «Сокровища Египта и нубийские львы»;

  • Выставочный зал Союза художников «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова представляет две экспозиции;
  • Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева покажет спектакли «Веселый светофор» и «Ишенимдүү дос».
Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

  • Кубок Азии среди юниоров по дзюдо;
  • открытый Кубок Кыргызстана по NAGA-грэпплингу;
  • открытые городские соревнования по спортивному ориентированию на велосипедах;
  • открытый чемпионат Кыргызстана по настольному теннису по лигам.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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