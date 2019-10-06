В Бишкеке 6 октября без осадков. Воздух прогреется до +24 градусов. День уменьшился до 11 часов 31 минуты.

Памятные даты

Всемирный день охраны мест обитаний

Фото Данияра Сатымбаева. Гора Ботвей, Иссык-Ата

Ежегодно 6 октября во всем мире отмечают День охраны мест обитаний — международный праздник, призванный привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля.

Этот праздник учрежден в 1979-м в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания.



Всемирный день охраны мест обитаний напоминает всему человечеству о том, что все мы являемся только частью природы, и всем, что имеем, мы обязаны именно ей, и направлен на привлечение внимания мировой общественности к губительному воздействию антропогенного фактора на окружающую среду.

Начал работу Instagram

«Инстаграм» (Instagrаm) — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями, позволяющее пользователям снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд социальных сетей.

Разработка приложения началась в Сан-Франциско, когда студенты Кевин Систром и Майкл Кригер решили переориентировать свой проект Burbn на мобильные фотографии. Instagrаm появился в магазине приложений App Store компании Apple 6 октября 2010 года.

Сейчас Instagram — одна из самых популярных соцсетей с миллиардом активных пользователей в месяц. Рекламный бизнес приложения приносит солидные доходы, а Instagram Stories составили достойную конкуренцию Snapchat.



Люди, которые меняли мир

Родился государственный и общественный деятель Карике Абдраев

Родился 6 октября 1932 года в селе Корумду Иссык-Кульской области. Заслуженный работник промышленности Кыргызской Республики.

При его непосредственном участии возрождались инфраструктура и промышленность в Иссык-Кульской и Таласской областях. В частности, на Иссык-Куле построен ряд крупных промышленных предприятий, санаториев и пансионатов, велись строительство и модернизация Курпсайской и Токтогульской ГЭС и многих других народно-хозяйственных объектов промышленности, имеющих огромное значение для экономики республики.

В 1985-м указом Президиума Верховного Совета Киргизской ССР назначен министром местной промышленности. Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР трех созывов, депутатом Верховного Совета СССР XI созыва.

Умер 10 октября 2009 года.

Сегодня в Бишкеке состоится открытие мемориальной доски на доме, в котором проживал Карике Абдраев.

Куда сходить

Культура в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;

на площади Победы проходит выставка-ярмарка цветов и меда;

Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева представляет выставку Абдысадыра Турусбекова;

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова открыл новый сезон; в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова пройдут концерт Евгения Авраменко (Москва) и игра КВН лиги «Ала-Тоо»;

в Доме кино стартовал фестиваль польских фильмов;

в манеже КГАФКиС проходит выставка собак;

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева приглашает на представление «Сокровища Египта и нубийские львы»; Выставочный зал Союза художников «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова представляет две экспозиции;

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева покажет спектакли «Веселый светофор» и «Ишенимдүү дос». Куда сходить сегодня, смотрите в Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише»

Спорт

Кубок Азии среди юниоров по дзюдо;

открытый Кубок Кыргызстана по NAGA-грэпплингу;

открытые городские соревнования по спортивному ориентированию на велосипедах;

открытый чемпионат Кыргызстана по настольному теннису по лигам.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

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