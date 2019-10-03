Посольство Кыргызстана в России прокомментировало рейд в Москве

В Москве и одноименной области проводится рейд «Нелегал», направленный на выявление нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщают в посольстве Кыргызстана в России.

Ранее отмечалось, что в столице РФ началась усиленная проверка таксистов из КР.

В диппредставительстве подчеркивают, что в ходе рейда проверяются не только граждане Кыргызстана, но и все иностранцы, находящиеся в Москве.

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«В случае выявления нарушений со стороны иностранных граждан в отношении них будут приниматься меры административного взыскания в соответствии с законодательством России вплоть до выдворения и ограничения на въезд. Посольство в очередной раз напоминает, что каждому гражданину необходимо подавать лично свои документы на регистрацию в территориальные органы миграционной полиции МВД РФ по месту своего проживания, не используя услуги посредников», — говорится в сообщении.