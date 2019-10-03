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Общество

Почему школам не хватает средств на развитие, рассказал эксперт

На заработную плату идет 92 процента средств, выделяемых государством школам. Об этом на круглом столе сообщил директор Фонда поддержки образовательных инициатив Александр Иванов.

Он отметил, что составляющие бюджетного финансирования — это зарплата, отчисления в Социальный фонд, расходы на питание и учебные, повышение квалификации, приобретение учебников.

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«Заработная плата и выплаты в Соцфонд — защищенные статьи, их сокращать нельзя. Но каждый год происходит секвестирование, и утвержденный стандарт бюджетного финансирования не выполняется. По самым радужным прогнозам двухлетней давности, государство только к 2023-му планировало выйти на сумму подушевого финансирования — 19-21 тысячу в год на одного ученика», — сказал Александр Иванов.

Он добавил, что, по грубым подсчетам, 92 процента средств, которые дает государство школам, идет на заработную плату.

«Если добавить оплату за коммунальные услуги, окажется 98 процентов. Собственно, на само образование государство ничего не дает», — подчеркнул эксперт.

«В целом система выживает. Сегодня мы должны действовать как одна семья, сесть и сказать: нам нужны деньги и как это сделать», — заметил Александр Иванов.
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