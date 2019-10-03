Минобразования не может запретить общественные фонды при школах

На законодательном уровне необходимо определить, что входит в понятие «образование». Об этом на круглом столе сообщила депутат Евгения Строкова.

Она отметила, что сейчас идет инвентаризация закона об образовании.

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«Мы хотим прописать, что именно входит в понятие «образование». Материальная база, инфраструктура позволяют создать хорошие условия для его получения, но не относятся к нему напрямую. Когда мы это разграничим, уже не будет таких перекосов. Фактически образование у нас бесплатное, за исключением школ, где родители доплачивают учителям», — сказала нардеп.

Сегодня один фонд собирает 100 сомов в месяц, другой — 1 тысячу, кто-то выделяет средства на доплату учителям, другие — нет. А бьют всех одинаково. Евгения Строкова

«Поэтому и предлагаем разделить, что такое образование, а что ему сопутствует. Возможно, тогда сможем определить один потребительский родительский взнос, категории льготников и другие нюансы», — подчеркнула она.

Депутат добавила, что Министерство образования, выпустив приказ о запрете денежных сборов учителями и директорами, действовало в рамках своих полномочий.

Запретить общественные фонды ведомство не может, их деятельность регулируется другим законодательством. Евгения Строкова

Она заметила, что очень просто можно понять, куда на самом деле идут родительские деньги.

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«Премьер-министр в одном из своих выступлений сказал, что правительство тоже не знает, куда идут средства фондов. Я попросила коллег пойти на жесткий эксперимент — отказаться от помощи родителей. Когда глава кабмина узнает, куда идут эти деньги, возможно, тогда он изменит отношение к фондам в частности и образованию в общем», — рассказала парламентарий.

Она сказала, что неоднократно предлагала министрам образования и финансов совместно определить потребную сумму на обучение школьника, включая все расходы.

Евгения Строкова считает, что такие расчеты позволят увидеть, сколько реально не хватает школам средств.