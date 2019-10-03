Минобразования не может запретить общественные фонды при школах

На законодательном уровне необходимо определить, что входит в понятие «образование». Об этом на круглом столе сообщила депутат Евгения Строкова.
Она отметила, что сейчас идет инвентаризация закона об образовании.
«Поэтому и предлагаем разделить, что такое образование, а что ему сопутствует. Возможно, тогда сможем определить один потребительский родительский взнос, категории льготников и другие нюансы», — подчеркнула она.
Сегодня один фонд собирает 100 сомов в месяц, другой — 1 тысячу, кто-то выделяет средства на доплату учителям, другие — нет. А бьют всех одинаково.Евгения Строкова
Депутат добавила, что Министерство образования, выпустив приказ о запрете денежных сборов учителями и директорами, действовало в рамках своих полномочий.
Запретить общественные фонды ведомство не может, их деятельность регулируется другим законодательством.Евгения Строкова
Она заметила, что очень просто можно понять, куда на самом деле идут родительские деньги.
Она сказала, что неоднократно предлагала министрам образования и финансов совместно определить потребную сумму на обучение школьника, включая все расходы.
Евгения Строкова считает, что такие расчеты позволят увидеть, сколько реально не хватает школам средств.