В Кыргызстане возобновили дело об убийстве журналиста Алишера Саипова

В Кыргызстане возобновили расследование уголовного дела об убийстве журналиста Алишера Саипова. Об этом 24.kg сообщили в МВД.

Дело ведет следственный отдел МВД в Оше. «Расследование возобновили 29 августа. Следствие ведут по статье «Убийство» УК КР», — отметили в ведомстве.

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Напомним, что независимого журналиста Алишера Саипова убили 24 октября 2007 года. Его застрелили из пистолета Макарова в центре южной столицы. По подозрению в убийстве милиция задержала Абдуфарида Расулова. Его приговорили к 20 годам лишения свободы, однако позже Верховный суд отправил дело на пересмотр, Абдуфарида Расулова отпустили на свободу.

В разные периоды жизни Алишер Саипов сотрудничал с агентством «Фергана», «Голосом Америки» и радио «Свобода». В последнее время перед гибелью издавал популярную на юге Кыргызстана газету «Сиесат» («Политика») на узбекском языке.