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Общество

Семейное насилие. Гражданин Южной Кореи избивает жену, а милиция бездействует

Фото 24.kg. Пресс-конференция

Правоохранительные органы не реагируют на заявления кыргызстанки о семейном насилии гражданина Южной Кореи. Об этом сегодня на пресс-конференции в 24.kg рассказал адвокат Рустам Абдурауфов.

По его словам, гражданка Кыргызстана Рахат Джунушбаева и гражданин Южной Кореи Ли Хи Ман поженились 16 лет назад. Избивать жену он начал через год совместной жизни.

Есть многочисленные свидетели, что он меня неоднократно избивал. Не вытерпев этого, два года назад я решила развестись.

Рахат Джунушбаева
«До этого я тоже пыталась это сделать, но он меня пугал. Даже сейчас он продолжает терроризировать меня и моих детей. Он хочет отобрать бизнес, который я с трудом построила. У меня сейчас только одно желание, чтобы бывший муж перестал делать цирк из развода и очернять меня и моих детей», — заявила Рахат Джунушбаева.

Адвокат Рустам Абдурауфов отметил, что Ли Хи Ман долгое время был председателем корейской диаспоры. У него были связи в госструктурах.

Все заявления и жалобы Рахат Джунушбаевой не рассматривались, уголовные дела прекращались.

Рустам Абдурауфов
«В 2019 году мы решили реанимировать дела. Мы пытаемся понять, почему, когда есть видеоматериалы, доказательства насилия, правоохранительные органы не реагируют и пытаются закрыть дела. На сегодня есть дела по истязанию и разбою с нанесением телесных повреждений. Они не двигаются. Прокуратура и следователи говорят, что им не дают вывести дело в суд. Его не вызывают на допросы. Два дела затягивают. При этом он сам написал заявление о мошенничестве. Его приняли в РОВД, возбудили уголовное дело, Рахат пытаются посадить. Если бы госорганы еще в 2015-2017 годах приняли меры, то тирания бы давно прекратилась», — подчеркнул Рустам Абдурауфов.

«У Ли Хи Мана есть вид на жительство в Кыргызстане на основании брака с Рахат Джунушбаевой. Брак расторгнут. Мы обратились в Госслужбу миграции, чтобы аннулировать вид на жительство. Но нам отказали, ссылаясь на звонок из Совета безопасности. Мы написали им письмо по этому поводу. Сейчас они проводят внутреннюю проверку, чтобы выяснить, кто и на каком основании звонил», — заключил адвокат.
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