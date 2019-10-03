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Общество

Приказ министра о запрете сборов учителями не решает проблему

Приказ министра образования, запрещающий учителям собирать деньги с родителей, не решает проблему школьных поборов. Об этом на круглом столе сообщил член общественного совета Министерства образования и науки Кенешбек Сайназаров.

Накануне стало известно, что министр образования Каныбек Исаков подписал приказ «О запрете незаконных денежных сборов в общеобразовательных организациях республики».

«Этот приказ не раскрывает полностью проблему со сборами и не решает ее. Если посмотреть суть, он разработан запрещающим тоном и там нет пунктов, которые помогли бы учителям, директорам выйти из ситуации. Общественные фонды инициированы в свое время не зря. После распада Советского Союза не было случая, когда бы государство покрывало все расходы, связанные с образованием», — сказал Кенешбек Сайназаров.
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