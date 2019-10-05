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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 5 октября солнечно. Воздух прогреется до +23 градусов. День уменьшился до 11 часов 34 минут.

Памятные даты

В районе села Нура произошло сильное землетрясение

reporter.kg
Фото reporter.kg. Село Нура после землетрясения

В 2008 году в 21.52 подземные толчки силой 8 баллов по шкале Рихтера унесли жизни 75 человек, из которых 42 оказались детьми. Было разрушено 144 здания. В больницы попали 93 ребенка и 49 взрослых. Землетрясение также ощущалось в Таджикистане, Узбекистане и Китае.

День работника образования Кыргызской Республики

Профессиональный праздник работников образования отмечался в Кыргызстане с 1965 года в первое воскресенье октября, но в 2014 году постановлением правительства его решено отмечать 5 октября, которое в более чем ста странах отмечается как День учителя.

Это праздник более 1,6 миллиона работников образования — воспитателей детских дошкольных учреждений, учителей средних школ, лицеев, преподавателей колледжей, профессиональных училищ, вузов, педагогов внешкольных и других воспитательных учреждений, работников министерства образования и его структурных подразделений.

День работников уголовного розыска Кыргызской Республики

История возникновения подразделения берет свое начало с 1918 года, когда 5 октября коллегия НКВД РСФСР утвердила положение о советском уголовном розыске, в котором указывалось, что УР создается «для охраны революционного порядка путем негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом».

Сотрудники службы ежегодно раскрывают почти 70 процентов уголовных дел: убийства, разбои, занимаются поиском без вести пропавших граждан и преступников.

День города Оша

пресс-службы Оша
Фото пресс-службы Оша. Южная столица празднует день города, 2017 год

Ош — один из древнейших центральноазиатских городов. Точная дата его возникновения неизвестна, но постановлением государственной администрации города от 23 марта 2001 года установлено ежегодное проведение Дня города Оша 5 октября.

В этот день во всех парках и скверах проводятся праздничные мероприятия.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Абдухалим Раимжанов

из интернета
Фото из интернета. Абдухалим Раимжанов

Родился 5 октября 1943 года в селе Уч-Коргон Баткенской области. Советский, кыргызский гематолог; доктор медицинских наук, профессор, основатель гематологической службы Кыргызской Республики, создатель Кыргызского научного центра гематологии, заслуженный врач Киргизской ССР, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики, академик НАН КР.

Подготовил доктора и 12 кандидатов наук. Автор 305 научных трудов, в том числе 14 монографий и 34 учебно-методические рекомендации.

У кого намечается той

Нурлан Дюшембиев

Родился 5 октября 1965 года в Караколе. Заместитель генерального прокурора КР.

Айдана Дека (Деркембаева)

Родилась 5 октября 1996 года. Певица, танцовщица, хореограф.

Куда сходить

Культура

  • в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;
  • на площади Победы проходит выставка-ярмарка цветов и меда;
  • Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева представляет выставку Абдысадыра Турусбекова;
  • Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова откроет новый сезон;

  • состоится акция «Поэтический маршрут»;
  • в Государственной филармонии имени Токтогула Сатылганова пройдут концерты балета Todes и Евгения Авраменко (Москва);
  • в Доме кино стартует фестиваль польских фильмов;
  • в манеже КГАФиС откроется выставка собак;
  • Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева приглашает на представление «Сокровища Египта и нубийские львы»;

  • Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова представляет две экспозиции.
Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

Спорт

  • республиканские соревнования по легкой атлетике;
  • Кубок Азии среди юниоров по дзюдо;
  • открытый Кубок Кыргызстана по NAGA-грэпплингу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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