Жилмассивы Бишкека подключают к канализационным и водопроводным сетям

Жилмассив «Арча-Бешик» подключен к канализационным сетям, «Чалбай» — к водопроводу. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.
По ее данным, строительство магистральных сетей в «Арча-Бешике» по улице Чортекова завершили с опережением графика. К центральной канализации доступ получили около 1 тысячи жителей.
В жилмассиве «Чалбай» доступ к чистой питьевой воде получили жители улиц Чалбай, № 1, 2, 3, 4 и переулка Дорожный.
В мэрии добавили, что подключают к центральной канализации микрорайоны «Рухий-Мурас», «Ак-Тилек», «Ак-Босого» и «Ак-Ордо».
Обращаться с заявками о проблемах домов, улиц, кварталов можно в районные администрации:
- Октябрьский район — ул. Байтика Баатыра, 17 (первый этаж, с правой стороны фойе), телефон 0312
576380, adm-oktyabr@bk.ru; Первомайский район — пр. Жибек Жолу, 348 (первый этаж, с правой стороны фойе), телефон 0312 325285, adm-pervomai@meria.kg; Свердловский район — проспект Чуй, 28, кабинет 418, телефон 0312360193; Ленинский район — пр. Чуй, 315 (первый этаж Ленинского акимиата, с левой стороны фойе), телефон 0312 656905, meria_leninadm@mail.ru.