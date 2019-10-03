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Общество

Жилмассивы Бишкека подключают к канализационным и водопроводным сетям

Жилмассив «Арча-Бешик» подключен к канализационным сетям, «Чалбай» — к водопроводу. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, строительство магистральных сетей в «Арча-Бешике» по улице Чортекова завершили с опережением графика. К центральной канализации доступ получили около 1 тысячи жителей.

В жилмассиве «Чалбай» доступ к чистой питьевой воде получили жители улиц Чалбай, № 1, 2, 3, 4 и переулка Дорожный.

В мэрии добавили, что подключают к центральной канализации микрорайоны «Рухий-Мурас», «Ак-Тилек», «Ак-Босого» и «Ак-Ордо».

Обращаться с заявками о проблемах домов, улиц, кварталов можно в районные администрации:

  • Октябрьский район — ул. Байтика Баатыра, 17 (первый этаж, с правой стороны фойе), телефон 0312576380, adm-oktyabr@bk.ru;
  • Первомайский район — пр. Жибек Жолу, 348 (первый этаж, с правой стороны фойе), телефон 0312325285, adm-pervomai@meria.kg;
  • Свердловский район — проспект Чуй, 28, кабинет 418, телефон 0312360193;
  • Ленинский район — пр. Чуй, 315 (первый этаж Ленинского акимиата, с левой стороны фойе), телефон 0312656905, meria_leninadm@mail.ru.
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