Ошибки нашли в приказе о запрете поборов в школах

В приказе министра образования от 30 сентября «О запрете незаконных денежных сборов в общеобразовательных организациях республики» эксперты нашли ошибки. Об этом на плановом собрании мэрии Бишкека с родителями, педколлективами и сотрудниками управления образования сообщила правозащитница Анара Дауталиева.

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В приказе написано, что начальники управлений образования Бишкека и Оша, заведующие районными и городскими отделами образования должны разъяснить руководителям и педагогам недопустимость незаконных сборов с родителей для общественных фондов и других некоммерческих организаций.

«Но слово незаконных здесь вообще неуместно. Общественные фонды не подчиняются школам», — отметила она.

В документе также говорится, что приказ должны довести до руководителей общеобразовательных организаций «под роспись». «Расписывают стены, а документы подписывают», — сказала она.

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По ее словам, в документе есть понятие «административный персонал», которого нет в законе об образовании. Правозащитница добавила, что после появления приказа в соцсетях некоторые родители стали требовать вернуть уже внесенные средства, потому что сборы незаконные.

Завсектором образования МОиН Бакыт Рысбеков отметил, что уже подписан новый приказ, в котором замечания устранены. По его словам, документ размещен на сайте ведомства.