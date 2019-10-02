Общественные фонды родителей при школах работают законно. Об этом на плановом собрании мэрии Бишкека с родителями, педколлективами и сотрудниками управления образования по фактам денежных сборов в образовательных учреждениях сообщил председатель городского родительского совета Ислам Юсупов.

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«И те деньги, которые они собирают, тоже законны. Их деятельность регулируется законодательством. Проблемы возникают из-за недостаточной информированности родителей», — отметил он.

Он признал возможность того, что фондами начинают руководить и пользоваться администрации школ. «Вот это незаконно. И все должны об этом знать», — сказал Ислам Юсупов.

Председатель городского родительского совета отметил, что Министерство образования запретило руководству вмешиваться в работу общественных советов. «Но они должны взаимодействовать с фондами. И этот порядок необходимо четко прописать», — сказал он.

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Кроме того, много проблем возникает из-за отсутствия прозрачности деятельности фондов.

«Если все видно и понятно, то и родители не будут возмущаться. А если все скидываются, но в школе ничего не делается, конечно, будет недовольство», — отметил он.

По его мнению, государство может помочь выстроить прозрачность деятельности таких фондов.