Студента из Кыргызстана, у которого выявили туберкулез, отправят из РФ на родину

Больного туберкулезом легких студента Воронежского государственного аграрного университета отправят на родину в Кыргызстан. Об этом сообщил портал ГТРК «Воронеж».

По его данным, в КР он сдаст углубленные анализы, которые позволят определить форму заболевания — открытая или закрытая.

Заболевание у второкурсника нашли при плановом ежегодном флюорографическом обследовании, которое он прошел в областном противотуберкулезном диспансере в сентябре. После парня изолировали, а всех преподавателей и учащихся, контактировавших с ним, проверили. Ни у кого из них заболевания не обнаружили.

Как ранее пояснили в вузе, после случившегося специализированные организации провели дезинфекцию в главном корпусе университета, во всех аудиториях, а также в общежитии. При этом в облздраве отметили, что необходимые мероприятия, а также обследование очага специалистами противотуберкулезной службы и центра Госсанэпиднадзора еще продолжаются.

Вернется ли студент на учебу после прохождения лечения на родине, пока не сообщается.