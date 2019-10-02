Узаконить школьные взносы предлагают родители

Узаконить сборы в школе предложили родители на плановом собрании в мэрии Бишкека.

«Мы давно понимаем, что государство не может обеспечить условия в школах. Здесь собрались родители, считающие нужным помогать. На митинги ходят, кто не платят. Но никто же не выкручивает им руки, не заставляет. Хочу, чтобы мой ребенок ходил в светлую школу, чтобы у него был весь необходимый инвентарь», — отметила родительница ученика школы № 64 Айгуль Мурзахматова.

Она добавила, что Министерству образования надо набраться смелости и узаконить эти сборы.

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«Сегодня фонды работают законно. Можно сделать какие-то членские взносы, сборы не так высоки — около 350-500 сомов. Для социально уязвимых слоев предусмотреть льготы», — добавила женщина.

По ее словам, сегодня многие родители, имеющие собственные санатории, предоставляют справки о маленькой заработной плате и отказываются платить.

«Надоела эта мышиная возня. Напишите, что государство признает, что не может полностью обеспечить систему, узаконьте взносы, и тогда этот вопрос не будет подниматься», — добавила Айгуль Мурзахматова.

Напомним, мэрия Бишкека сегодня проводит плановое собрание с родителями, педколлективами и сотрудниками управления образования по фактам денежных сборов в образовательных учреждениях.