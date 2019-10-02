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Общество

В мэрии пояснили, какие сборы запрещены в школах

Школам не запрещается привлекать внебюджетные средства, в том числе общественных фондов. Об этом на плановом собрании с родителями, педколлективами и сотрудниками управления образования по фактам денежных сборов в образовательных учреждениях сообщила начальник управления образования мэрии Бишкека Сауле Мейрманова.

В то же время она назвала сборы, которые запрещены. В первую очередь это вступительные взносы.

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«В этом году они не носили массовый характер благодаря электронной записи. Возможно, если где-то родители хотели помочь, они могли это сделать», — сказала она.

Кроме того, запрещены сборы в классную копилку.

«Я считаю, что это дискредитирует и классных руководителей, и директоров», — отметила она.

По словам Сауле Мейрмановой, ни в коем случае нельзя требовать делать взносы в обязательном порядке.

«Это не прибавляет авторитета всей системе. Нас обвиняют, что есть дежурные родители, председатели общественных фондов», — подчеркнула она.

В то же время начальник управления признала, что без помощи родителей школам не обойтись.

«Но необходимо разговаривать с родителями, объяснять им», — добавила она.

Сауле Мейрманова добавила, что из городского бюджета на финансирование системы образования выделено 3,37 миллиарда сомов.
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