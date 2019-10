В Бишкеке 4 октября солнечно. Воздух прогреется до +22 градусов. День уменьшился до 11 часов 37 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — 12-й микрорайон, 59;

9.30-17.00 — 5-й микрорайон, 5, 10/1, 11, 11/1, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 27-30, 30а, 37, отрезки улиц Тимура Фрунзе, Циолковского;

9.30-18.00 — отрезки проспектов Манаса, Жибек Жолу, улиц Керамической, Жумабека, Айдаралиева, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы 28-я линия, Ахунбаева);

10.00-18.00 — жилмассивы «Кайынды», «Чалбай»;

9.30-19.00 — жилмассивы «Рухий-Мурас» (южная сторона), «Ак-Тилек-3» (улицы Саадаева, Дзержинского);

9.00-17.00 — улица Тоголока Молдо, 40/3.

Памятные даты

Всемирный день защиты животных

Фото с камеры видеонаблюдения в заповеднике «Байбоосун»

Всемирный день защиты животных учрежден на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем в 1931 году во Флоренции (Италия), и призван обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты.

4 октября известно как день памяти о католическом святом Франциске Ассизском (1181/1182 — 1226), который считается покровителем животных.

По информации Всемирного фонда дикой природы (WWF), каждый час на Земле исчезают три вида животных, 70 видов флоры и фауны планеты исчезают ежедневно. За последнюю четверть века биологическое разнообразие Земли сократилось на треть.

Всемирный день улыбки

Всемирный день улыбки отмечается ежегодно в первую пятницу октября.

Праздник появился благодаря американскому художнику Харви Бэллу. В 1963 году к нему обратились представители одной страховой компании с просьбой придумать яркий и запоминающийся символ — визитную карточку. Харви предложил заказчикам то, что сейчас все без исключения пользователи интернета называют «смайликом».

Девиз дня: «Do an act of kindness. Help one person smile» («Сделай доброе дело. Помоги появиться хотя бы одной улыбке»).

Произошел первый переход на новый календарь

Фото из Интернета. В России григорианский календарь введен в 1918 году

4 октября 1582 года по указу Папы Римского Григория XIII произошел переход на новый календарь, который был назван по имени Папы Григорианским.

Современный календарь берет начало от древнеримского Юлианского календаря, который был введен с 1 января 45 года до нашей эры в результате реформы, осуществленной в 46 году до нашей эры Юлием Цезарем. В Юлианском календаре каждые четыре последовательных года состоят из трех по 365 дней и одного високосного в 366 дней. Таким образом, год юлианского счисления равен 365,5 дня, и он длиннее тропического года на 11 минут 12 секунд.

Эти ежегодные запаздывания в 128 лет достигают одного дня. В 1582 году накопившаяся разность в 10 дней была исправлена, а для предупреждения ее повторения в католической Европе была принята новая система летоисчисления — Григорианская.

В 1582 году жители Рима легли спать 4 октября, а проснулись на следующий день – 15 октября.

Григорианский календарь в разных странах введен в разное время. К середине прошлого века им пользовались практически все страны мира. В России он введен после Октябрьской революции в 1918 году, в соответствии с которым была введена поправка в 13 суток.

На орбиту выведен первый в мире искусственный спутник Земли

Фото из интернета. Выведен на орбиту первый в мире искусственный спутник Земли

Спутник, ставший первым искусственным небесным телом, выведен на орбиту 4 октября 1957 года ракетой-носителем Р-7.

Космический аппарат ПС-1 (простейший спутник-1) представлял собой шар диаметром 58 сантиметров, весил 83,6 килограмма, был оснащен четырьмя штырьковыми антеннами длиной 2,4 и 2,9 метра для передачи сигналов работающих от батареек передатчиков.

Спутник ПС-1 летал 92 дня, до 4 января 1958 года, совершив 1 тысячу 440 оборотов вокруг Земли (около 60 миллионов километров), а его радиопередатчики работали в течение двух недель после старта.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Мидин Алиев

Родился 4 октября 1928 года в селе Кочкорка Нарынской области. Доктор медицинских наук (1965), профессор, заслуженный деятель науки КР.

Специалист в области высокогорной медицины. Опубликовано более 200 научных работ, в том числе 8 монографий.

Под его руководством защищены 15 кандидатских диссертаций.

Умер в 1997 году.

Родился профессор Тынымбек Ормонбеков

Родился 4 октября 1945 года в селе Акчи-Карасуу Джалал-Абадской области. Доктор технических наук (1990), профессор (1992), член-корреспондент НАН КР, заслуженный деятель науки КР.

Специалист в области теоретической и прикладной механики, технологии базальтовых волокон. Опубликовано более 80 научных работ, в том числе 10 монографий и один учебник.

Под его руководством защищены 2 докторские и 11 кандидатских диссертаций.

Умер в 2011 году.