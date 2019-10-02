Беспорядки в Кой-Таше. Спецназовцев ГКНБ сопровождал ведомственный хирург

Машина скорой помощи Госкомитета национальной безопасности выезжала в Кой-Таш только один раз. Об этом на заседании госкомиссии по расследованию беспорядков 7-8 августа сообщила представитель ГКНБ Назира Жанакеева.

По ее словам, 8 августа захваченных в заложники сотрудников спецназа не отдали врачам.

«Медики осмотрели их. Состояние спецназовцев было стабильным, особо тяжелых там не было, их не отдали. 7 августа до спецоперации у меня попросили врача. Я была в отпуске и разрешила выехать хирургу без кареты скорой», — сказала Назира Жанакеева.

После задержания Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В ее состав вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители правительства, общественные деятели и эксперты. Заключение они должны представить Жогорку Кенешу.