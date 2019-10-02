3 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-13.00 — 4-й микрорайон, 4а;

9.30-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Субан-Ата, Толстого, Шаты, Береке, Оберон, Анкара), отрезок улицы Токомбаева;

9.30-19.00 — улица Осмонкула (от улицы Куренкеева до БЧК);

9.30-17.00 — отрезки улиц Толстого, Тоголока Молдо, Чуйкова;

9.00-17.00 — улица Пушкина, 105а;

9.00-18.00 — отрезки улиц Московской, Линейной, Логвиненко, Сагимбая Манасчи, Коенкозова, Исанова, Кеминской, Темировской, Профсоюзной, Мессароша, Кронштадтской, Гагарина, Бронированной, Жунусалиева, Уметалиева, Пушкина, Токтогула, Сад, Балтагулова, переулков Новосибирского, Кызыл-Ординского;

13.00-17.00 — 3-й микрорайон, 20, улицы Байтика Баатыра, Кулатова, Элебаева.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Виноградное (улицы Парковая, Токтогула, Фрунзе), Таш-Добо, Маевка (улицы Школьная, Восточная, Тулебердиева, Больничная), Аламедин (улицы Алма-Атинская, 1-300, Чугуева, Горького, Панфилова, Чернышова, Гоголя, Набережная, Школьная, Достук, Логвиненко, Кыргызская, тупик Кавказский), Ленинское, Кашка-Суу, Байтик (улицы Дружбы, Суюнбаева, Эшмамбета, Байтик, Береговая, Новостройка);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Комсомольское (улица Опытная), Гавриловка (улицы Пушкина, Горького), Сокулук (улица Фрунзе), Ак-Жол (улицы Молодежная, Фрунзе, Киргизская, Школьная, Абая, Восточная), Саз (улицы Набережная, Свободы, Ынтымак), Первое Мая (улицы Калык, Малабек, Джаштык, Сырдыбай), Дон-Алыш (улица Дон-Алыш), Маловодное (улицы Украинская, Ленина, Жангазиева, Тоголока Молдо, Пролетарская, Кирова, Новая, Красноармейская, переулок Южный), Кара-Сакал, Торт-Куль (улицы Западная, Советская, Центральная, Новая);

14.00-17.00 — села Манас (улицы Дружбы, Высоцкого, Пушкина, Ломоносова, Школьная Спортивная, Радиоцентральная, Черемушки), Учкун (улицы Осмонбека, Береговая, Пионерская);

Московский РЭС

8.00-17.00 — села Садовое (улица Советская), Ан-Арык (улица Усенбекова), Беловодское (улицы Степаненко, Луговая, Калинина, Шевченко, Гагарина, Фрунзе, переулок Советский), Петровка (улицы Заводская, Искра, Центральная);

Кантский РЭС

8.00-17.00 — город Кант (2-й микрорайон, 16-18а, 21, улицы Гризодубова, Южная, Буслаева, Октябрьская, Калинина), села Новопокровка (улицы Логвиненко, Токтогула, Чехова, Пионерская, Чкалова, Восточная, Мичурина, Ленина, Кирпичная, Молодой Гвардии);

8.00-12.00 — село Люксембург (улицы Жальминская, Тельмана, Киргизская, Западная).

3 Иссык-Кульская область

7.00-12.00 — село Григорьевка (частично);

8.00-17.00 — села Чырак, Кабак, Ак-Добо, Мундуз, Конкино;

9.00-17.00 — село Каджи-Сай;

13.00-18.00 — села Ананьево, Кок-Добо.

4 Ошская область

8.00-17.00 — сельские управы Нур-Абад, Кара-Кочкор, Кара-Кульджа, села Мады, Поселок, Чагыр, Дормастер, Башбулак, Каратай Кызыл-Тал Буудалык, Кенжекул, Монок, Кашкар Кара-Суйского района, Чечме-Сай, Темир-Корук, Нойгут, Уч-Кемпир, Нойгут, Киров, города Ноокат, Ош (улицы Иминова, Прядильная, Бадыгина, Ражапова, Алиева, Мамырова, Демократичная, Шакирова, 4, 6, 9, 11, микрорайон «Ак-Тилек», улица № 39, село Учар).

5 Баткенская область