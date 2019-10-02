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Общество

Закрытое дело журналиста «Азаттыка» о вымогательстве денег возобновили

Дело в отношении журналиста «Азаттыка» Ыдырыса Исакова, которого предприниматель из южной столицы Кыргызстана обвинил в вымогательстве денег, возобновили. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-службе УВД Оша.

По ее данным, житель южной столицы в апреле просил принять меры в отношении журналиста Ыдырыса Исакова, который якобы требовал у него крупную сумму денег. Позже дело прекратили из-за отсутствия доказательств.

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«Но заявитель пожаловался в СМИ, что мы не ведем следственную работу. Накануне пришел с двумя свидетелями и заново написал заявление. По его словам, Ыдырыс Исаков потребовал $5 тысяч или его машину взамен на то, что не опубликует материал против него. Заявитель предложил 100 тысяч, но журналист отказался. Ыдырыс Исаков утверждает, что ничего не требовал, их беседа полностью записана на камеру», — сообщили в ГУВД.

Предприниматель из Оша Канат Сапаев пожаловался 24.kg, что после вышедшего в интернете сюжета его предприятие закрылось и около 100 человек остались на улице.

По словам Ыдырыса Исакова, компания Каната Сапаева «Агро Доор», зарегистрированная на его отца, связана с Жалилом Атамбаевым. Во время расследования выяснилось, что компания уклоняется от налогов.

Напомним, в апреле полковник милиции в отставке, бизнесмен Жалил Атамбаев подал в суд на журналиста «Азаттыка» Ыдырыса Исакова. Сумма иска составляла 50 миллионов сомов. Позже предприниматель отозвал иск.
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