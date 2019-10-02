Закрытое дело журналиста «Азаттыка» о вымогательстве денег возобновили

Дело в отношении журналиста «Азаттыка» Ыдырыса Исакова, которого предприниматель из южной столицы Кыргызстана обвинил в вымогательстве денег, возобновили. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-службе УВД Оша.
По ее данным, житель южной столицы в апреле просил принять меры в отношении журналиста Ыдырыса Исакова, который якобы требовал у него крупную сумму денег. Позже дело прекратили из-за отсутствия доказательств.
Предприниматель из Оша Канат Сапаев пожаловался 24.kg, что после вышедшего в интернете сюжета его предприятие закрылось и около 100 человек остались на улице.
По словам Ыдырыса Исакова, компания Каната Сапаева «Агро Доор», зарегистрированная на его отца, связана с Жалилом Атамбаевым. Во время расследования выяснилось, что компания уклоняется от налогов.
Напомним, в апреле полковник милиции в отставке, бизнесмен Жалил Атамбаев подал в суд на журналиста «Азаттыка» Ыдырыса Исакова. Сумма иска составляла 50 миллионов сомов. Позже предприниматель отозвал иск.