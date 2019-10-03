В Бишкеке 3 октября солнечно. Воздух прогреется до +20 градусов. День уменьшился до 11 часов 40 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-13.00 — 4-й микрорайон, 4а;

9.30-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Субан-Ата, Толстого, Шаты, Береке, Оберон, Анкара), отрезок улицы Токомбаева;

9.30-19.00 — улица Осмонкула (от улицы Куренкеева до БЧК);

9.30-17.00 — отрезки улиц Толстого, Тоголока Молдо, Чуйкова;

9.00-17.00 — улица Пушкина, 105а;

9.00-18.00 — отрезки улиц Московской, Линейной, Логвиненко, Сагимбая Манасчи, Коенкозова, Исанова, Кеминской, Темировской, Профсоюзной, Мессароша, Кронштадтской, Гагарина, Бронированной, Жунусалиева, Уметалиева, Пушкина, Токтогула, Сад, Балтагулова, переулков Новосибирского, Кызыл-Ординского;

13.00-17.00 — 3-й микрорайон, 20, улицы Байтика Баатыра, Кулатова, Элебаева.

в районе, ограниченном улицами Куренкеева, Абдрахманова, Элебесова, Бельской, рекой Ала-Арчой. Подробнее

Памятные даты

Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом

Ежегодно 3 октября во многих странах проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом. Дата эта не относится к числу официальных, так как не имеет подобного статуса и не была учреждена ни одной из международных организаций. Тем не менее медики и социальные работники по всему миру бьют тревогу и призывают человечество обратить внимание на проблему алкоголизации и ее последствия.



Считается, что 3 октября выбрано в память о Джоне Финче — общественном деятеле США конца XIX века, боровшемся с пьянством. Всю свою жизнь этот человек посвятил просвещению населения штата, в котором жил, проводя лекции и семинары на тему вреда алкоголя и борьбы с алкоголизмом.

У кого намечается той

Жаныбек Исаков

Родился 3 октября 1970 в селе Орозбеков Кадамджайского района. Аким Кадамджайского района.

Чингиз Эшимбеков

Родился 3 октября 1971 года. Посол Кыргызстана в Катаре.