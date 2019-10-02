В Бишкеке на отремонтированных улицах устанавливают освещение

В Бишкеке начали устанавливать освещение на недавно отремонтированных и построенных улицах. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

В мэрии напомнили, что реконструкция дорог проходила в рамках первой фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека» за счет гранта КНР. Всего отремонтировали 49 улиц, на 20 из них проект предусматривает установку уличного освещения.

На первых шести свет появился еще в 2017 году сразу после завершения дорожных работ. Это улицы Профсоюзная, Лущихина, Иманалиева, Токомбаева, Токтоналиева и Шералиева. Сейчас освещение устанавливают еще на 14 улицах, реконструкция которых завершилась позднее.

«Все они в жилмассивах и на окраинах столицы. Мы проводим свет в западной части улицы Ахунбаева, на улицах Алыкулова, Орто, Оберон, Гагарина, Салтанат, Профессора Зимы, Толстого, Элебесова, Мурас-Ордо и других», — отметили в муниципалитете.

Работы по монтажу наружного освещения проводит китайская корпорация China Road & Bridges Corporation, подрядчики планируют завершить установку до конца осени.