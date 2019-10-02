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Общество

Мэрия Бишкека хочет построить школу в жилмассиве «Ак-Босого» в долг

Мэрия Бишкека хочет построить школу в жилом массиве «Ак-Босого» в долг. Об этом на заседании постоянной комиссии по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре сообщил начальник общественно-государственного управления капитального строительства (ОГУКС) столичной мэрии Ренат Айтымбетов.

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По его словам, строительство включено в титульный список строек на этот год. Но средства в бюджете не предусмотрены. Учебное заведение рассчитано на 660 мест, сметная стоимость — около 300 миллионов сомов.

«Совместно с руководством муниципалитета рассматриваем вопрос о строительстве объекта за счет подрядной компании. Мы уже объявили тендер. Школа должна быть сдана в эксплуатацию в 2021-м, на этот год планируем заложить в бюджет средства на ее строительство», — объяснил Ренат Айтымбетов.

Депутаты поинтересовались, есть ли гарантии, что эти деньги будут в городской казне.

Вице-мэр Уланбек Азыгалиев отметил, что мэрия рассматривала несколько вариантов. «Пришли к мнению, что выплатим в течение трех лет равными долями после сдачи в эксплуатацию», — сказал он.

Чиновник добавил, что это пилотный проект. «Если он пройдет успешно, то у нас есть еще несколько объектов — одна школа и один садик», — подчеркнул он.

Вскрыть тендерные документы планируется 11 октября.
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