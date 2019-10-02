Андрей Малахов в прямом эфире извинился на двух языках перед кыргызстанцами

Телеведущий программы «Прямой эфир» на канале «Россия-1» Андрей Малахов извинился перед кыргызстанцами. Это произошло в передаче, вышедшей в эфир вечером 1 октября.

«Древняя мудрость кыргызского народа гласит: умей слушать и будешь услышанным. Я хочу, чтобы меня услышали зрители в России и Кыргызстане, кого ненароком могли задеть или обидеть мои неправильно понятые слова, сказанные в этой студии. От имени редакции программы «Прямой эфир» и от себя лично я хочу выразить самые искренние сожаления. Нашу программу смотрят во всем мире, и мы одинаково любим и уважаем всех наших зрителей независимо от их страны и национальности», — сказал Малахов.

Кечирип коюнуздар! Прошу прощения! Андрей Малахов

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Напомним, 24 сентября во время телепередачи на канале «Россия-1» ее ведущий Андрей Малахов и его гости обвинили кыргызстанца Исламбека Акбарова в заказном убийстве.

8 июля в ДТП в столице России на Фрунзенской набережной столкнулись мотоциклист и такси, за рулем которого находился 22-летний гражданин КР. Водитель мотоцикла скончался.

На высказывания ведущего отреагировал и МИД Кыргызстана — в ведомство был вызван советник-посланник посольства России в КР. На официальной странице дипмиссии появилось сообщение, что Андрей Малахов не их герой.

Ведущий признался, что не мог представить, что его личное мнение может вызвать столько негодования у жителей демократического Кыргызстана.