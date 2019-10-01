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Общество

За сжигание мусора и листьев мэрия Бишкека пригрозила штрафами

В мэрии Бишкека напомнили, что за сжигание мусора нарушителей ждет штраф.

С наступлением осени вновь начали сжигать листья, мусор и резину. Столичная санитарно-экологическая инспекция совместно с районными акимиатами ежедневно проводит проверки и выявляет нарушителей.

Сжигание мусора является правонарушением, за которое грозит штраф до 23 тысяч сомов.

В муниципалитете объяснили, что за выброс, сжигание бытового мусора и предметов в неустановленных местах физических лиц могут оштрафовать на 5,5 тысячи сомов, юридических лиц — на 17 тысяч сомов.

«Выброс и сжигание производственного мусора и других предметов в неустановленных местах, сжигание листьев влекут штраф для физических лиц — 7,5 тысячи сомов, для юридических лиц — 23 тысячи сомов», — отметили в мэрии.

Муниципалитет просит сообщать о нарушениях по этим статьям по телефонам:

  • Санитарно-экологическая инспекция мэрии (СЭИ) — 0312658159;
  • фото- и видеофакты можно отправить по WhatsApp-каналу СЭИ — 0505888315;
  • Первомайский район: 0555404818;
  • Свердловский район: 0551551745;
  • Октябрьский район: 0707373373;
  • Ленинский район: 0500210470.
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