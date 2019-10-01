За сжигание мусора и листьев мэрия Бишкека пригрозила штрафами

В мэрии Бишкека напомнили, что за сжигание мусора нарушителей ждет штраф.

С наступлением осени вновь начали сжигать листья, мусор и резину. Столичная санитарно-экологическая инспекция совместно с районными акимиатами ежедневно проводит проверки и выявляет нарушителей.

Сжигание мусора является правонарушением, за которое грозит штраф до 23 тысяч сомов.

В муниципалитете объяснили, что за выброс, сжигание бытового мусора и предметов в неустановленных местах физических лиц могут оштрафовать на 5,5 тысячи сомов, юридических лиц — на 17 тысяч сомов.

«Выброс и сжигание производственного мусора и других предметов в неустановленных местах, сжигание листьев влекут штраф для физических лиц — 7,5 тысячи сомов, для юридических лиц — 23 тысячи сомов», — отметили в мэрии.

Муниципалитет просит сообщать о нарушениях по этим статьям по телефонам: