За сжигание мусора и листьев мэрия Бишкека пригрозила штрафами

В мэрии Бишкека напомнили, что за сжигание мусора нарушителей ждет штраф.
С наступлением осени вновь начали сжигать листья, мусор и резину. Столичная санитарно-экологическая инспекция совместно с районными акимиатами ежедневно проводит проверки и выявляет нарушителей.
Сжигание мусора является правонарушением, за которое грозит штраф до 23 тысяч сомов.
В муниципалитете объяснили, что за выброс, сжигание бытового мусора и предметов в неустановленных местах физических лиц могут оштрафовать на 5,5 тысячи сомов, юридических лиц — на 17 тысяч сомов.
«Выброс и сжигание производственного мусора и других предметов в неустановленных местах, сжигание листьев влекут штраф для физических лиц — 7,5 тысячи сомов, для юридических лиц — 23 тысячи сомов», — отметили в мэрии.
Муниципалитет просит сообщать о нарушениях по этим статьям по телефонам:
- Санитарно-экологическая инспекция мэрии (СЭИ) — 0312658159;
- фото- и видеофакты можно отправить по WhatsApp-каналу СЭИ — 0505888315;
- Первомайский район: 0555404818;
- Свердловский район: 0551551745;
- Октябрьский район: 0707373373;
- Ленинский район: 0500210470.