В Бишкеке 2 октября без осадков. Воздух прогреется до +18 градусов. День уменьшился до 11 часов 43 минут.

Отключение газа, света, воды

2.00-3.30 — отрезки улиц Кулатова, Ибраимова, Боконбаева, Абдрахманова, Байтика Баатыра;

9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 38, 4-й микрорайон, 4а, улица Раззакова, 6;

9.00-18.00 — отрезки улицы Логвиненко, Ганди, Панфилова, Логвиненко, Токтогула, переулков Новосибирского, Кызыл-Ординского, Караванского;

9.30-19.00 — жилмассивы «Энесай, «Кок-Джар» (улицы Куйручук, Ахунбаева, Шабдана Баатыра);

9.30-18.00 — отрезки улиц Каракульской, Медерова, Оренбургской;

9.30-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Горная, Садырбаева, Бишкек-125 лет), «Чон Арык» (улица Семетей, 154);

10.00-18.00 — жилмассивы «Кайынды» (улицы Чалбай, Керамическая), «Кара-Жигач» (улицы Оберон, Шаты, Бегматова), «Алтын-Ордо» (6-8-я улицы).

Памятные даты

Международный день ненасилия

Международный день ненасилия, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 15 июня 2007 года, отмечается ежегодно 2 октября во многих странах мира.

Дата выбрана не случайно: 2 октября 1869 года родился Махатма Ганди, лидер движения за независимость Индии и основоположник философии ненасилия.

В соответствии с резолюцией ООН международный день служит дополнительным поводом для того, чтобы «пропагандировать ненасилие, в том числе путем просветительной и общественно-разъяснительной работы». В документе подтверждается «универсальная значимость принципа ненасилия», а также желание «утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия».

Международный день социального педагога

Отмечается ежегодно 2 октября.

В мае 2009 года в Копенгагене прошла XVII Международная конференция социальных педагогов. В этом мероприятии участвовали представители 44 стран. Конференция оказалась знаменательной, поскольку именно на ней было принято решение учредить международный праздник всех социальных педагогов.



Социальной педагогикой называется наука, которая исследует воспитание в контексте социализации, то есть учитывает воздействие окружающей среды на формирование личности. Одна из функций социальной педагогики — разрабатывать систему мероприятий, позволяющих воспитывать человека оптимальным образом.

Люди, которые меняли мир

Умер ученый Мирсаид Миррахимов

Родился 27 марта 1927 года в городе Фрунзе. Выдающийся ученый, врач-терапевт, академик Национальной академии наук КР и Академии медицинских наук СССР, заслуженный деятель науки Киргизской ССР, заслуженный врач Киргизской ССР.

Автор 19 изобретений. Удостоен звания «Великий врач XXI века».

Академик Мирсаид Миррахимов — известнейший в мире ученый-клиницист, педагог, основоположник высокой медицины и кардиологии, создатель отечественной школы в этой отрасли. Внес крупный вклад в разработку биолого-физиологических основ адаптации человека к условиям высокогорья.

Он инициатор создания и совершенствования кардиологической службы в республике, повлиявшей на снижение в 1980-х годах смертности населения от болезней сердца на 15 процентов.

Умер в 2008 году.

Умер актер Владимир Скоропись

Фото из интернета. Кадр из фильма «Мужчины без женщин» (1981)

Родился 25 октября 1940 года в Оше. Советский и кыргызский актер театра и кино, народный артист Киргизии.

В Русском драмтеатре имени Н.Крупской проработал 50 лет, пройдя путь от актера до режиссера и директора. За годы работы в театре успешно сыграл сотни ролей в произведениях классического и современного репертуара. Осуществил постановку ряда спектаклей.

Он трижды возглавлял театр — в 1985-1986, 1997-2000, 2007 годах.

Умер 2 октября 2014 года.

У кого намечается той

Ырысбек Мааткабылов

Родился 2 октября 1976 года в селе Ат-Баши Нарынской области. Президент Национальной федерации дзюдо КР.

Куда сходить

Культура в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;

на площади Победы проходит выставка-ярмарка цветов и меда;

Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева представляет выставки «В мире и согласии. Искусство СССР» и персональную выставку Абдырая Осмонова. Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише»

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.

