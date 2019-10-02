В Бишкеке 2 октября без осадков. Воздух прогреется до +18 градусов. День уменьшился до 11 часов 43 минут.
Отключение газа, света, воды
- 2.00-3.30 — отрезки улиц Кулатова, Ибраимова, Боконбаева, Абдрахманова, Байтика Баатыра;
- 9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 38, 4-й микрорайон, 4а, улица Раззакова, 6;
- 9.00-18.00 — отрезки улицы Логвиненко, Ганди, Панфилова, Логвиненко, Токтогула, переулков Новосибирского, Кызыл-Ординского, Караванского;
- 9.30-19.00 — жилмассивы «Энесай, «Кок-Джар» (улицы Куйручук, Ахунбаева, Шабдана Баатыра);
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Каракульской, Медерова, Оренбургской;
- 9.30-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Горная, Садырбаева, Бишкек-125 лет), «Чон Арык» (улица Семетей, 154);
- 10.00-18.00 — жилмассивы «Кайынды» (улицы Чалбай, Керамическая), «Кара-Жигач» (улицы Оберон, Шаты, Бегматова), «Алтын-Ордо» (6-8-я улицы).
Памятные даты
Международный день ненасилия
Международный день ненасилия, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 15 июня 2007 года, отмечается ежегодно 2 октября во многих странах мира.
Дата выбрана не случайно: 2 октября 1869 года родился Махатма Ганди, лидер движения за независимость Индии и основоположник философии ненасилия.
В соответствии с резолюцией ООН международный день служит дополнительным поводом для того, чтобы «пропагандировать ненасилие, в том числе путем просветительной и общественно-разъяснительной работы». В документе подтверждается «универсальная значимость принципа ненасилия», а также желание «утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия».
Международный день социального педагога
Отмечается ежегодно 2 октября.
В мае 2009 года в Копенгагене прошла XVII Международная конференция социальных педагогов. В этом мероприятии участвовали представители 44 стран. Конференция оказалась знаменательной, поскольку именно на ней было принято решение учредить международный праздник всех социальных педагогов.
Социальной педагогикой называется наука, которая исследует воспитание в контексте социализации, то есть учитывает воздействие окружающей среды на формирование личности. Одна из функций социальной педагогики — разрабатывать систему мероприятий, позволяющих воспитывать человека оптимальным образом.
Люди, которые меняли мир
Умер ученый Мирсаид Миррахимов
Родился 27 марта 1927 года в городе Фрунзе. Выдающийся ученый, врач-терапевт, академик Национальной академии наук КР и Академии медицинских наук СССР, заслуженный деятель науки Киргизской ССР, заслуженный врач Киргизской ССР.
Автор 19 изобретений. Удостоен звания «Великий врач XXI века».
Академик Мирсаид Миррахимов — известнейший в мире ученый-клиницист, педагог, основоположник высокой медицины и кардиологии, создатель отечественной школы в этой отрасли. Внес крупный вклад в разработку биолого-физиологических основ адаптации человека к условиям высокогорья.
Он инициатор создания и совершенствования кардиологической службы в республике, повлиявшей на снижение в 1980-х годах смертности населения от болезней сердца на 15 процентов.
Умер в 2008 году.
Умер актер Владимир Скоропись
Родился 25 октября 1940 года в Оше. Советский и кыргызский актер театра и кино, народный артист Киргизии.
В Русском драмтеатре имени Н.Крупской проработал 50 лет, пройдя путь от актера до режиссера и директора. За годы работы в театре успешно сыграл сотни ролей в произведениях классического и современного репертуара. Осуществил постановку ряда спектаклей.
Он трижды возглавлял театр — в 1985-1986, 1997-2000, 2007 годах.
Умер 2 октября 2014 года.
У кого намечается той
Ырысбек Мааткабылов
Куда сходить
Культура
- в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;
- на площади Победы проходит выставка-ярмарка цветов и меда;
- Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева представляет выставки «В мире и согласии. Искусство СССР» и персональную выставку Абдырая Осмонова.
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
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