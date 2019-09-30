Следователи ОВД Сокулукского района выступили против нового начальника

Милиционеры ОВД Сокулукского района написали коллективный рапорт и выступили против нового начальника следственной службы капитана милиции Нурдана Орунтаева. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что пожаловавшихся перевели на другую работу.

«Следственная служба ГУВД Чуйской области совместно со службой внутренних расследований МВД КР провели служебное расследование, по результатам которого принято решение о ротации следователей и заместителя начальника cледственной службы ОВД района», — отмечают в ведомстве.

При проверке выяснилось, что недовольство следователей вызвано тем, что начальник следственной службы ОВД Сокулукского района Нурдан Орунтаев требовал от подчиненных объективного и качественного расследования уголовных дел, связанных с земельными вопросами, и принятия по ним своевременных процессуальных решений. «В отношении указанных следователей с начала года поступали многочисленные жалобы на волокиту при расследовании уголовных дел и на несвоевременное принятие по ним процессуальных решений, что порождало недовольство граждан», — говорится в сообщении.

В ведомстве поясняют также, что начальник следственной службы ОВД Сокулукского района капитан милиции Нурдан Орунтаев работает с июля 2019 года. А по закону ротации подлежит сотрудник, находящийся на занимаемой должности пять и более лет.

«Сотрудник органов внутренних дел может быть перемещен на работу в другую местность, орган или подразделение на такую же или равнозначную должность до наступления срока ротации, если обстоятельства требуют применения меры такого рода, при этом согласие сотрудника не требуется», — отмечается в сообщении ГУВД Чуйской области.