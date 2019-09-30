Стрельба в Ороке. Милиция возбудила уголовное дело

По факту стрельбы, произошедшей в Сокулукском районе, начато досудебное производство. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

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Уточняется, что участники драки установлены. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР.

«Назначены все необходимые экспертизы. Милиционеры проводят ряд оперативных и следственных мероприятий по задержанию лица, нанесшего огнестрельные ранения двум мужчинам. Драка произошла в ходе словесной перепалки между молодыми людьми кыргызской национальности, которые проживают в селах Джал и Орок», — сообщили в ГУВД.

Напомним, вчера в селе Орок после свадьбы между местными жителями произошла словесная перепалка, переросшая в драку. В ходе инцидента один из мужчин выстрелил из оружия.