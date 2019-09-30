Автокинотеатр, в котором показали кино с эротическими сценами, закрыли

Мэрия закрыла незаконный автокинотеатр в парке здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, экран был установлен самовольно.

«Земельный участок сдан в аренду гражданке Т.А. только под организацию парковки», — добавили в мэрии.

В муниципалитете отметили, что обратились в суд по вопросу возврата парка любви (здоровья) горожанам.

«Мы планируем там разбить парк здоровья со всеми элементами для активного и здорового отдыха горожан: воркауты, скейтпарк, велодорожки. Бишкекглавархитектура уже провела первые общественные обсуждения предпроектной концепции благоустройства со столичными архитекторами и урбанистами», — отметили в мэрии.

Отметим, что в выходные в социальных сетях распространился ролик, автор которого утверждал, что на территории нового парка «Ынтымак» на Южной магистрали показали фильм с эротическими сценами.