Котельные города Ош готовы к отопительному сезону

Мэр Оша Таалайбек Сарыбашов проверил ряд котельных города. Об этом сообщила служба по связям с общественностью муниципалитета.

По ее данным, начальник МП «Теплоснабжение» Беделбай Кадырбердиев сообщил, что все 83 котельные предприятия полностью готовы к предстоящему отопительному периоду.

Мэр поручил представителям МТУ усилить разъяснительные беседы с жителями многоэтажных домов на предмет подготовки внутренних тепловых сетей, подвалов, окон и дверей в подъездах к зиме.

В МП «Теплоснабжение» из 83 котельных 64 работают на угле, 18 котельных — на электрической энергии и одна котельная — на газовой энергии.