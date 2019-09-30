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Общество

Котельные города Ош готовы к отопительному сезону

Фото мэрии Оша. Котельная Оша

Мэр Оша Таалайбек Сарыбашов проверил ряд котельных города. Об этом сообщила служба по связям с общественностью муниципалитета.

По ее данным, начальник МП «Теплоснабжение» Беделбай Кадырбердиев сообщил, что все 83 котельные предприятия полностью готовы к предстоящему отопительному периоду.

Мэр поручил представителям МТУ усилить разъяснительные беседы с жителями многоэтажных домов на предмет подготовки внутренних тепловых сетей, подвалов, окон и дверей в подъездах к зиме.

В МП «Теплоснабжение» из 83 котельных 64 работают на угле, 18 котельных — на электрической энергии и одна котельная — на газовой энергии.

 
 
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