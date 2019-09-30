1 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — 5-й микрорайон, 17-19, улица Раззакова, 4;

9.00-18.00 — 12-й микрорайон, 35, 40, инфекционная больница, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Кожожаш, Алыкулова, Саадак, От-Араба, Камбар-Ата, Молдо Нияз, Бекет, Аймончок), отрезки улиц Логвиненко, Чуйкова, Панфилова, Баетова, Жумабека, Тыныстанова;

9.30-18.00 — жилмассивы «Кара-Жигач» (улицы Тоо-Ашуу, Оберон, Толстого), «Керамический»;

9.30-14.00 — отрезки улиц Логвиненко, Баялинова, Курганской, Серова, Тоголока Молдо, Панфилова, переулок Донской;

13.00-17.00 — отрезки улиц Элебаева, Байтика Баатыра, Горького, Кулатова, переулок Геологический.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Лебединовка (улицы Мамыркалиева, Комсомольская, проспект Ленина), Восточная (улицы 60 лет Киргизии, Спортивная, Ленина), Пригородное (улицы Береговая Серегина, Суворова, Дорожная, Марата, Широкая), Виноградное (улицы Советская, Виноградная, Школьная, Новостройка), Ленинское (улица Набережная);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Фрунзе (улицы Садовая, Береговая, Ново-Садовая, Фрунзенская, Юбилейная), Мирное (улицы Победы, Мира, Киргизская, Октябрьская, Проектируемая), Кунтуу (улицы Иманалиева, Садовая), Сокулук (улица Батаева), Гавриловка (улицы Молодежная, Дружбы), Чат-Куль (улицы Почтовая, Украинская, Ленина), город Шопоков (улицы Топографическая, Геологическая);

10.00-17.00 — село Торт-Куль;

Московский РЭС

8.00-17.00 — села Садовое (улицы Шевченко, Ситникова), Петровка (улица Искра), Беловодское (улицы Кирова, Рябова, Северная, Крупской, Дачная, Восточная, Курчатова);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — село Полтавка (улица Партизанская), город Кара-Балта (улицы Шопокова, Кожомбердиева);

Кантский РЭС

8.00-17.00 — город Кант (1-й микрорайон, улицы Ворошилова, Кирова, Пионерская, Сакибаева, Советская);

8.00-12.00 — село Первомайское (улицы Пионерская, Южная, Школьная, Герцена);

9.00-18.00 — село Новопокровка (улицы Ленина, Мичурина, Белинского, Чкалова).

3 Иссык-Кульская область

8.00-18.00 — села Чолпон, Жылдыз, Тепке, Орлиное, Отрадное, Шапак, Каракол, Тегизчил, Кара-Жал, Жаны-Арык (частично), Боз-Булун, Липенка, Богатыровка, Ичке-Булун, Кытай, Кой-Сары (военная часть), Долон, Кош-Добо, Тасма, Мин-Булак, Арал, Михайловка, Дача, Курбу, Ыссык-Кол, Сары-Булун, Ынтымак;

7.00-12.00 — город Балыкчи (улицы Комсомольская, Иссык-Кульская, Аманбаева, Чкалова, Чуйская);

7.00-13.00 — села Тамчи, Чырпыкты, Кош-Кол, Чок-Тал, Орнок, Чон-Сары-Ой;

9.00-17.00 —села Ак-Кочкор, Желе-Добо;

13.00-18.00 — села Сары-Ой, Кара-Ой, Бает.

4 Ош