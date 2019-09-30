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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова (171)

Суд над экс-мэрами. Мэрия должна была провести тендер на строительство школы

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Сегодня допросили свидетеля по эпизоду со школой в жилмассиве «Калыс-Ордо» — инспектора территориального подразделения Счетной палаты по Бишкеку.

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Она отметила, что входила в комиссию по проведению аудита отдельных вопросов, созданную после возбуждения уголовного дела. Главный вопрос, поставленный перед аудитом, — это целевое использование грантовых средств, выделенных китайской компанией, и обоснованность перечисления дополнительно 104 миллионов сомов из местного бюджета.

«Дополнительным протоколом к контрактному соглашению о модернизации Бишкекской ТЭЦ предусматривался грант в $23 миллиона, в том числе $2 миллиона на строительство двух школ. Протокол является неотъемлемой частью соглашения», — сказала она.

Инспектор добавила, что есть порядок использования грантовых средств. «Они считаются трансфертом, относятся к общегосударственным доходам и поступают как в республиканский, так и местный бюджеты. По закону о госзакупках госсредствами признаются средства республиканского и местного бюджетов, а также предоставленные в качестве иностранной помощи на основании вступивших в силу международных договоров», — отметила она.

По ее мнению, необходимо было провести тендер.

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Бывший мэр Кубанычбек Кулматов попросил назвать документ, который придает этим средствам бюджетный статус. «Прочитайте преамбулу к контрактному соглашению между правительством и «Инэксимбанком» по модернизации ТЭЦ», — попросил он.

«В рамках подготовки кредитного соглашения проведены переговоры о предоставлении дополнительных объемов работ и поставок оборудования», — зачитала она.

«Где здесь речь о деньгах? Говорится о предоставлении услуг, а не финансов», — отметил Кубанычбек Кулматов и добавил, что свидетеля ввели в заблуждение.

Напомним, по версии следствия, в 2014 году Кубанычбек Кулматов, будучи мэром Бишкека, незаконно использовал $2 миллиона грантовых средств, выделенных компанией ТВЕА для строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро из них находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.
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