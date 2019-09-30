К министру образования обратились с просьбой защитить учителя Оксану Лежнину

Родители учеников 4 «Д» класса школы-гимназии № 64 обратились к министру образования Каныбеку Исакову с просьбой разобраться в ситуации с учителем Оксаной Лежниной.

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По их словам, преподаватель стала объектом необоснованных нападок и травли со стороны отдельных родителей. «В этом классе меняется уже третий руководитель. Наши дети не могут нормально учиться. Оксана Лежнина — опытный преподаватель и очень хорошо ладит со школьниками. Все, что говорится в ее отношении, что она оскорбляет учеников или ущемляет кого-то, — клевета и ложь. Так говорят родители тех школьниц, у которых низкая успеваемость», — заявляют в своем обращении представители родительского комитета.За коллегу заступились и другие учителя. Отметим, ранее в ГУВДрассказали, что в отношении Оксаны Лежниной началась досудебная проверка по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках. С заявлением обратилась одна из мам ученицы.