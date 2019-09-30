Конфликт на границе. Раненый пограничник вышел из комы

Раненый во время конфликта на кыргызско-таджикской границе пограничник вышел из комы. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

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«Военнослужащий находится в сознании, начал самостоятельно питаться. Состояние средней тяжести. В Национальном госпитале проходят лечение еще двое пограничников. Их состояние удовлетворительное», — отметили в ведомстве.

Пятеро пограничников, проходивших лечение в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии, переведены в Военный госпиталь.

«Из гражданских в БНИЦТО остается одна пострадавшая, ей требуется вторая операция. Остальные выписаны», — добавили в Минздраве.

Напомним, что 16 сентября в селе Максат Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и 3 погибших.

МИД Кыргызстана вручил послу Таджикистана в КР Сухробу Олимзоде ноту протеста. В ответ МИД РТ тоже вручил ноту протеста кыргызской стороне. Премьер-министры двух стран провели переговоры в приграничном районе для урегулирования конфликта.