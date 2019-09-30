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Общество

Цифра дня. Почти 1,9 миллиарда сомов потратят в 2020 году на ремонт дорог

В 2020-м планируется выделить из бюджета 1 миллиард 871,7 миллиона сомов на ремонт и обслуживание дорог. Об этом говорится в проекте бюджета Кыргызстана на будущий год.

Отмечается, что эта сумма составляет 83,1 процента всех расходов Министерства транспорта и дорог. Еще 154,5 миллиона сомов получит Агентство автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля на обеспечение качества и безопасности предоставляемых транспортных услуг и сохранность автомобильных дорог.

Кроме того, государство планирует потратить 179,9 миллиона сомов на мероприятия для вывода кыргызских авиаперевозчиков из черного списка Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
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