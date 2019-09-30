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Общество

Разлитую на дороге краску сотрудники «Тазалыка» в Бишкеке убирали все выходные

Фото мэрии Бишкека. Разлитая на дороге краска

Сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» вычистили проезжую часть на перекрестке проспекта Жибек Жолу и бульвара Эркиндик от краски. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, они сначала засыпали пятно песком, а потом все выходные вручную очищали трассу.

Как выяснилось, 27 сентября водитель микроавтобуса, в котором были ведра с белой краской, резко затормозил, и вся краска вылилась.

мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека. Разлитая на дороге краска

Сотрудники ГУОБДД забрали маршрутку на штрафстоянку, составлен протокол, водитель оштрафован на 20 тысяч сомов.
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