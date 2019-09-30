11:00
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

На повышение зарплаты учителям потребуется дополнительно 1,742 миллиарда сомов

На повышение заработной платы работникам образования необходимо дополнительно 1,742 миллиарда сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра финансов Улукбек Кармышаков.

Читайте по теме
В Минобразования рассказали, как повысят зарплату учителям
Он напомнил, что повышение заработной платы — поручение президента.

«Правительство проделало большую работу по расчету и определению размеров зарплаты более 120 тысяч человек. Это преподаватели среднего образования, воспитатели детсадов и работники профобразования», — сказал Улукбек Кармышаков.

Он добавил, что повышение коснется и тех, кто остался не охваченным повышением в 2015 году, — административного персонала.

Чиновник отметил, что Минфин обеспечит эти выплаты.
Ссылка:
просмотров: 211
Версия для печати
Материалы по теме
Учителям уравняли стоимость одного часа
Премьер поручил изыскать финансовые ресурсы для повышения зарплаты учителей
Работникам культуры, искусства и образования на 80 процентов повысили оклады
Военнослужащим контрактной службы повысили зарплату на 30 процентов
Библиотекарям и поварам образовательных учреждений повысят зарплату
Популярные новости
Омурбек Бабанов объяснил, почему уехал из&nbsp;Кыргызстана Омурбек Бабанов объяснил, почему уехал из Кыргызстана
Неделя-24. Алмазбек Атамбаев набирает уголовные дела и&nbsp;арест его телохранителя Неделя-24. Алмазбек Атамбаев набирает уголовные дела и арест его телохранителя
Вернется&nbsp;ли? Омурбек Бабанов покинул Кыргызстан Вернется ли? Омурбек Бабанов покинул Кыргызстан
Бей его! В&nbsp;Бишкеке появился силомер с&nbsp;портретом Андрея Малахова Бей его! В Бишкеке появился силомер с портретом Андрея Малахова
Бизнес
&laquo;Народный&raquo; предстанет в&nbsp;новом цвете! Сеть магазинов проводит ребрендинг «Народный» предстанет в новом цвете! Сеть магазинов проводит ребрендинг
Насколько вы&nbsp;смартфонозависимы? Тест Насколько вы смартфонозависимы? Тест
Интернет и&nbsp;телевидение для всей семьи: &laquo;СОНУН+TV&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Интернет и телевидение для всей семьи: «СОНУН+TV» от Кыргызтелекома
Интернет от&nbsp;Кыргызтелекома: специальные предложения для юридических лиц Интернет от Кыргызтелекома: специальные предложения для юридических лиц