На повышение зарплаты учителям потребуется дополнительно 1,742 миллиарда сомов

На повышение заработной платы работникам образования необходимо дополнительно 1,742 миллиарда сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра финансов Улукбек Кармышаков.

Читайте по теме В Минобразования рассказали, как повысят зарплату учителям

Он напомнил, что повышение заработной платы — поручение президента.

«Правительство проделало большую работу по расчету и определению размеров зарплаты более 120 тысяч человек. Это преподаватели среднего образования, воспитатели детсадов и работники профобразования», — сказал Улукбек Кармышаков.

Он добавил, что повышение коснется и тех, кто остался не охваченным повышением в 2015 году, — административного персонала.

Чиновник отметил, что Минфин обеспечит эти выплаты.