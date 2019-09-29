Накануне в Бишкеке прошел необычный «Музыкальный Эркиндик. Cosplay Version».

Организаторы решили поэкспериментировать. Помимо музыкантов на бульваре можно было встретить молодых людей в костюмах различных персонажей.

Косплей — набирающая популярность и быстро развивающаяся в Кыргызстане молодежная субкультура.

На одной из скамеек молодые люди организовали «костюмерную» с ножницами, нитками, бумагой, красками и даже утюгом. Сразу стала видна вся серьезность, с которой подошли к мероприятию участники.

Пока они готовились, можно было посетить «традиционную» часть фестиваля и послушать уличных музыкантов.

Кто-то уже выступал на публике, для кого-то это был первый выход в свет, последние волновались сильнее.

На этот раз не играли уже известные музыканты. Видимо, их отпугнула приписка Cosplay Version. На бульвар вышли совсем молодые участники.

И пускай ноты звучали не так, как хотелось, голос дрожал и срывался, но, возможно, вчера начала свой путь будущая звезда.